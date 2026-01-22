Paraguay busca pruebas de alto nivel

A falta de confirmación oficial, la Selección Paraguaya tendría ya dos rivales a los que enfrentará en ensayos para lo que será su participación en la Copa del Mundo en junio y julio próximos. “Grecia está a punto de confirmarse como rival de la Albirroja en marzo. Con Marruecos aún se sigue negociando”, informó FALG.

Ambas son rivales de fuste para medir las fuerzas de Paraguay. La segunda de ellas, clasificada a la cita mundialista, viene de ser subcampeona del continente africano. Precisamente, Marruecos clasificó al Mundial de manera impecable, convirtiéndose en la primera selección africana en asegurar su boleto para la cita en Norteamérica.

Su clasificación se selló matemáticamente el 5 de setiembre de 2025, tras golear 5-0 a Níger en Rabat. Por su parte, Grecia quedó eliminada tras finalizar en la tercera posición del Grupo C de las Eliminatorias de la UEFA, detrás de la clasificada directamente Escocia, y de Dinamarca, selección que disputará el repechaje.