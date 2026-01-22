22 ene. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay busca pruebas de alto nivel

Si bien falta la confirmación oficial, la Selección Paraguaya tendría dos amistosos de cara a su participación en la Copa del Mundo

Enero 22, 2026 08:59 a. m. • 
Por Redacción D10
ttony.jpg

Paraguay viene de vencer a México en su último amistoso.

Foto: APF.

A falta de confirmación oficial, la Selección Paraguaya tendría ya dos rivales a los que enfrentará en ensayos para lo que será su participación en la Copa del Mundo en junio y julio próximos. “Grecia está a punto de confirmarse como rival de la Albirroja en marzo. Con Marruecos aún se sigue negociando”, informó FALG.

Ambas son rivales de fuste para medir las fuerzas de Paraguay. La segunda de ellas, clasificada a la cita mundialista, viene de ser subcampeona del continente africano. Precisamente, Marruecos clasificó al Mundial de manera impecable, convirtiéndose en la primera selección africana en asegurar su boleto para la cita en Norteamérica.

Su clasificación se selló matemáticamente el 5 de setiembre de 2025, tras golear 5-0 a Níger en Rabat. Por su parte, Grecia quedó eliminada tras finalizar en la tercera posición del Grupo C de las Eliminatorias de la UEFA, detrás de la clasificada directamente Escocia, y de Dinamarca, selección que disputará el repechaje.

Selección Paraguaya Albirroja Paraguay
Redacción D10
