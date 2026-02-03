La Albirroja femenina debuta en el Sudamericano Sub 20

La Selección Paraguaya femenina Sub 20 hace su estreno este miércoles 4 de febrero, en el Sudamericano juvenil, que reparte cuatro cupos para el Mundial de la categoría a jugarse en Polonia este año.

La Albirroja abre el Grupo A enfrentando a Chile, en el Luis Alfonso Giagni, desde las 18:00. En simultáneo por la misma serie chocan Uruguay vs. Venezuela en el Emiliano Ghezzi. Fecha libre corresponde a Colombia.

El jueves 5 de febrero por el Grupo B, los compromisos en la ronda 1 son: Brasil vs. Ecuador (Villa Elisa) y Bolivia vs. Perú (Asunción), ambos desde las 18:00. Libre: Argentina.

Los otros compromisos del equipo paraguayo serán ante Uruguay (viernes 6, 18:00), Venezuela (martes 10, 18:00) y Colombia (jueves 12, 18:00).

Califican a la hexagonal final los tres mejores equipos de cada serie, en ronda que se disputa de todos contra todos. Los cuatro primeros equipos califican a la Copa Mundial de Polonia.