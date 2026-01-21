Los albirrojos que suenan para Boca Juniors

Boca Juniors se encuentra en la búsqueda de un delantero tras la fallida negociación con Pablo Vegetti que terminó aceptando la propuesta de Cerro Porteño.

En las últimas horas se filtraron dos nombres de delanteros paraguayos que habrían sido ofrecidos a la directiva que encabeza el histórico ex jugador Juan Román Riquelme.

Uno de los nombres que saltaron fue el de Tonny Sanabria, delantero del Cremonese de la Serie A de Italia. Sin protagonismo en su club, Boca Juniors podría ser el siguiente club en la carrera del delantero titular de la Albirroja. Las negociaciones aún no comenzaron, pero Tonny es del gusto de la directiva.

Otro nombre que saltó fue el de Ángel Romero, una debilidad de Juan Román Riquelme que ya lo buscó en 2022, pero que no se pudo concretar. Esta opción es más factible ya que el atacante de 33 años se encuentra libre tras haber finalizado su vínculo con Corinthians de Brasil.

Boca Juniors buscará cerrar alguna incorporación en los próximos días ya que aún no pudo cerrar con ninguno y las críticas de sus hinchas van en aumento hacia la gestión de Riquelme.