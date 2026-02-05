05 feb. 2026
Selección Paraguaya

Claudia Martínez: “Queremos ser campeonas”

La delantera resaltó la unión del grupo, que apunta alto en el Sudamericano Sub 20 que se juega en Asunción.

Febrero 05, 2026 02:27 p. m. • 
Por Redacción D10
CLAUDIA MARTÍNEZ ALBIRROJA

Claudia Martínez marcó dos goles en el triunfo ante Chile 4-0.

Gentileza.

Claudia Martínez fue figura del equipo paraguayo en la goleada 4-0 frente a Chile, en el arranque del Sudamericano Sub 20 que se disputa en el país.

La delantera convirtió dos goles, y apuntó que el equipo tiene altas pretensiones en el torneo, en donde el objetivo es el título: “Queremos ser campeonas del Sudamericano, nos preparamos para eso”, sumando además: “En el partido se pudo ver el trabajo que hicimos en la previa, buscamos desde un inicio y conseguimos un gran triunfo”.

Para Martínez la fortaleza del equipo está en congeniar individualidades, a lo que argumentó: “La unión de grupo es fundamental, ya que las compañeras tienen un gran nivel y eso se refleja en cancha. Todas tienen una calidad individual importante y consiguiendo congeniar eso en grupo se pude notar que tenemos un gran nivel”.

Para la delantera ser locales es importante, a lo que remarcó: “Jugar en casa tiene un plus importante, más tener el apoyo de nuestros familiares y amigos, eso empuja para el objetivo”.

Paraguay vuelve a jugar este viernes 6 frente a Uruguay, por la segunda fecha del torneo continental desde las 18:00 en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.

Fútbol Femenino Sudamericano Femenino Sub 20 Claudia Martínez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-01-22 at 17.18.44.jpeg
Selección Paraguaya
La figura de talla mundial que posó con la Albirroja
Una figura de talla mundial publicó una foto en sus redes sociales luciendo una histórica camiseta de la Selección Paraguaya.
Enero 22, 2026 05:37 p. m.
 · 
Redacción D10
albirroja femenina
Selección Paraguaya
La Albirroja femenina se mueve en Estados Unidos
El seleccionado absoluto trabaja de cara al compromiso por fecha FIFA del sábado 24.
Enero 22, 2026 02:32 p. m.
 · 
Redacción D10
ttony.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay busca pruebas de alto nivel
Si bien falta la confirmación oficial, la Selección Paraguaya tendría dos amistosos de cara a su participación en la Copa del Mundo
Enero 22, 2026 08:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Seleccion paraguaya femenina
Selección Paraguaya
La Albirroja absoluta viajó a Estados Unidos con Claudia Martínez
El equipo paraguayo disputará ante las norteamericanas un amistoso por fecha FIFA y la atacante albirroja podría cerrar su vínculo con un equipo de ese país.
Enero 21, 2026 03:40 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20241114-WA0163.jpg
Selección Paraguaya
Los albirrojos que suenan para Boca Juniors
Dos integrantes de la Selección Paraguaya se encuentran en el radar de Boca Juniors de la Argentina.
Enero 21, 2026 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Seleccion paraguaya femenina
Selección Paraguaya
La Absoluta y la Sub 20 animaron un amistoso en femenino
Las albirrojas se preparan para importantes desafíos en el plano internacional.
Enero 19, 2026 04:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más