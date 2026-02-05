Claudia Martínez: “Queremos ser campeonas”

Claudia Martínez fue figura del equipo paraguayo en la goleada 4-0 frente a Chile, en el arranque del Sudamericano Sub 20 que se disputa en el país.

La delantera convirtió dos goles, y apuntó que el equipo tiene altas pretensiones en el torneo, en donde el objetivo es el título: “Queremos ser campeonas del Sudamericano, nos preparamos para eso”, sumando además: “En el partido se pudo ver el trabajo que hicimos en la previa, buscamos desde un inicio y conseguimos un gran triunfo”.

Para Martínez la fortaleza del equipo está en congeniar individualidades, a lo que argumentó: “La unión de grupo es fundamental, ya que las compañeras tienen un gran nivel y eso se refleja en cancha. Todas tienen una calidad individual importante y consiguiendo congeniar eso en grupo se pude notar que tenemos un gran nivel”.

Para la delantera ser locales es importante, a lo que remarcó: “Jugar en casa tiene un plus importante, más tener el apoyo de nuestros familiares y amigos, eso empuja para el objetivo”.

Paraguay vuelve a jugar este viernes 6 frente a Uruguay, por la segunda fecha del torneo continental desde las 18:00 en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.