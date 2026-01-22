La Albirroja femenina se mueve en Estados Unidos

La Selección Paraguaya Femenina Absoluta, conducida técnicamente por el entrenador Herminio Barrios, ajusta todos los detalles de cara a su siguiente compromiso internacional, que será el 24 de enero ante de Estados Unidos.

Tras el arribo a Norteamérica, el equipo realizó su sesión de entrenamientos, buscando ultimar detalles para el choque que será en el Dignity Health Sports Park – Carson, de la ciudad de California desde las 19:00.

El probable equipo paraguayo para medir a las estadounidenses sería con: Patricia López; María Vecca, Tania Riso, Fiorela Martínez y Nabila Perruchino; Kiara Guanes, Belén Talavera, Danna Garcetea) y Griselda Garay; Fátima Acosta y Claudia Martínez.