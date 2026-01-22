22 ene. 2026
La Albirroja femenina se mueve en Estados Unidos

El seleccionado absoluto trabaja de cara al compromiso por fecha FIFA del sábado 24.

Las chicas ultiman detalles para el amistoso.

La Selección Paraguaya Femenina Absoluta, conducida técnicamente por el entrenador Herminio Barrios, ajusta todos los detalles de cara a su siguiente compromiso internacional, que será el 24 de enero ante de Estados Unidos.

Tras el arribo a Norteamérica, el equipo realizó su sesión de entrenamientos, buscando ultimar detalles para el choque que será en el Dignity Health Sports Park – Carson, de la ciudad de California desde las 19:00.

El probable equipo paraguayo para medir a las estadounidenses sería con: Patricia López; María Vecca, Tania Riso, Fiorela Martínez y Nabila Perruchino; Kiara Guanes, Belén Talavera, Danna Garcetea) y Griselda Garay; Fátima Acosta y Claudia Martínez.

