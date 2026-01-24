En los últimos días estuvo presente en el entrenamiento de Cerro Porteño, Olimpia y Guaraní. “Quiere entablar un contacto directo con los jugadores, cuerpo técnico y la dirigencia también. Quiere tener un acercamiento especial con los clubes para explicarles hacia dónde queremos irnos en el fútbol paraguayo”, manifestó el mandamás.

En este sentido, el titular de la APF adelantó que en las próximas semanas se producirá una reunión importante entre el adiestrador con los presidentes de los clubes de la Primera División. En la misma se pondrá sobre la mesa un proyecto global con el que se buscará mejorar el balompié doméstico.

En otro momento, fue consultado por la situación del portero titular de Olimpia, que próximamente podrá ser elegible para defender la Albirroja. “Nosotros estábamos al tanto de la nacionalización de (Gastón) Olveira, personalmente estuve hablando en varias ocasiones con el presidente de Coto Nogués, estábamos al tanto de los trámites”, se limitó a decir.

Con un involucrado Alfaro, la Selección Paraguaya ya se mentaliza en su participación en el Mundial que se jugará en EEUU, México y Canadá.