La figura de talla mundial que posó con la Albirroja

Este jueves se viralizó una foto publicada por el histórico defensor brasileño Dani Alves luciendo nada más y nada menos que la camiseta de la Selección Paraguaya.

El exfutbolista, que ahora se dedica a disfrutar de la vida tras un penoso episodio en la cárcel tras haber sido condenado por violación, publicó un extenso mensaje religioso en sus redes sociales. Lo curioso del posteo es la camiseta con la que aparece en la foto.

Dani Alves lució en sus redes sociales una camiseta de la Selección Paraguaya correspondiente a la temporada 2008/9, época en la que se concretó la clasificación a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

En la imagen se observa que la camiseta albirroja cuenta con el número 8, que en ese entonces era utilizada por Edgar Barreto, pero en aquél partido la utilizó Eduardo Ledesma ya que Barreto se encontraba lesionado. Teniendo en cuenta estos detalles, pudo haber sido intercambiada por el volante guaraní en el partido que Paraguay perdió 2-1 ante Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas disputado el 10 de junio del año 2009.