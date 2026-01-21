21 ene. 2026
La Albirroja absoluta viajó a Estados Unidos con Claudia Martínez

El equipo paraguayo disputará ante las norteamericanas un amistoso por fecha FIFA y la atacante albirroja podría cerrar su vínculo con un equipo de ese país.

Enero 21, 2026 03:40 p. m. • 
Por Redacción D10
Seleccion paraguaya femenina

El equipo paraguayo con su goleadora Claudia Martínez, rumbo a Norteamérica.

Gentileza.

La Selección Paraguaya femenina viajó a los Estados Unidos para medir al equipo local en un duelo amistoso por fecha FIFA. El compromiso será el sábado 24 de enero, a las 19:30 (hora paraguaya), en el Estadio Dignity Health Sports Park.

En el plantel paraguayo viajó la delantera Claudia Martínez, del equipo de Olimpia, que se encuentra en negociaciones con un club del fútbol norteamericano por una cifra récord para el balompié femenino paraguayo y su traspaso se podría concretar en los próximos días. El Washington Spirit de la National Women’s Soccer League sería el próximo destino de la paraguaya.

