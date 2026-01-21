La Albirroja absoluta viajó a Estados Unidos con Claudia Martínez

La Selección Paraguaya femenina viajó a los Estados Unidos para medir al equipo local en un duelo amistoso por fecha FIFA. El compromiso será el sábado 24 de enero, a las 19:30 (hora paraguaya), en el Estadio Dignity Health Sports Park.

En el plantel paraguayo viajó la delantera Claudia Martínez, del equipo de Olimpia, que se encuentra en negociaciones con un club del fútbol norteamericano por una cifra récord para el balompié femenino paraguayo y su traspaso se podría concretar en los próximos días. El Washington Spirit de la National Women’s Soccer League sería el próximo destino de la paraguaya.