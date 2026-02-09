Giménez toma la derrota como enseñanza

Nacional perdió sobre la hora con Olimpia y con eso además se quedó sin la punta del torneo Apertura 2026. El DT Felipe Giménez, habló en conferencia de prensa y analizó lo que dejó la derrota en el Arsenio Erico.

“Tuvimos una derrota en nuestra casa, en donde uno más recibe la enseñanza. Terminando el partido y perderlo de esa manera duele. Pero tenemos buen grupo, buen vestuario, grupo sano, esto nos va a enseñar el carácter, a levantarnos, recuperarnos rápido de la situación” expresó Giménez ante los medios.

“Si uno analiza profundamente el partido, sobre todo después del empate, el segundo tiempo era muy favorable a nosotros y queríamos ganarlo. Son partidos de alta intensidad, donde uno se tiene que concentrar más de los 90 minutos”, sostuvo.

Según Giménez los dos goles de Olimpia se dieron por acciones puntuales que no deberían suceder en el partido, pero valoró el sacrificio del plantel y reiteró la enseñanza que deja de cara al futuro.

Nacional cayó frente a Olimpia por el marcador de 1-2, en el duelo de la fecha 4 del torneo Apertura 2026. La próxima jornada deberá medir a Cerro Porteño, el domingo 15 de febrero 20.30, en La Nueva Olla.

