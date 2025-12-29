Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
29 dic. 2025
Pódcast
Cerro Porteño
Olimpia
Intermedia
Selección Paraguaya
Javier Díaz de Vivar
Selección Paraguaya
Los amistosos de la Albirroja en marzo
Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la APF, habló sobre los preparativos para los amistosos de Paraguay en marzo.
Diciembre 29, 2025 12:11 p. m.