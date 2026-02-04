04 feb. 2026
Selección Paraguaya

Fechas confirmadas para los amistosos de Paraguay ante Marruecos y Grecia

La Albirroja afrontará la penúltima fecha FIFA en Europa a finales del mes de marzo.

Febrero 04, 2026 02:49 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay.jfif

La Selección de Paraguay había conseguido una victoria en el amistoso vs. México, fue 2-1 a finales del 2025.

La Selección Paraguaya enfrentará a Grecia y Marruecos, en la penúltima fecha FIFA, previo al arranque de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, ambos en continente europeo.

El equipo conducido por Gustavo Alfaro enfrentará a Grecia, en el país helénico el viernes 27 de marzo, mientras que el compromiso ante Marruecos será el martes 31 en la ciudad de París o Lens, Francia, según indicaron en la mesa informativa de Fútbol a lo Grande (1080 AM). El último combo de fecha FIFA se juega en junio, por lo que los compromisos podrían ser ya en la sede del torneo.

Paraguay integra el Grupo D en la Copa del Mundo y su debut será ante Estados Unidos el 12 de junio. Los otros rivales son Australia y un europeo que saldrá de la repesca UEFA.

Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
albirroja femenina
Selección Paraguaya
La Albirroja femenina se mueve en Estados Unidos
El seleccionado absoluto trabaja de cara al compromiso por fecha FIFA del sábado 24.
Enero 22, 2026 02:32 p. m.
 · 
Redacción D10
ttony.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay busca pruebas de alto nivel
Si bien falta la confirmación oficial, la Selección Paraguaya tendría dos amistosos de cara a su participación en la Copa del Mundo
Enero 22, 2026 08:59 a. m.
 · 
Redacción D10
Seleccion paraguaya femenina
Selección Paraguaya
La Albirroja absoluta viajó a Estados Unidos con Claudia Martínez
El equipo paraguayo disputará ante las norteamericanas un amistoso por fecha FIFA y la atacante albirroja podría cerrar su vínculo con un equipo de ese país.
Enero 21, 2026 03:40 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20241114-WA0163.jpg
Selección Paraguaya
Los albirrojos que suenan para Boca Juniors
Dos integrantes de la Selección Paraguaya se encuentran en el radar de Boca Juniors de la Argentina.
Enero 21, 2026 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Seleccion paraguaya femenina
Selección Paraguaya
La Absoluta y la Sub 20 animaron un amistoso en femenino
Las albirrojas se preparan para importantes desafíos en el plano internacional.
Enero 19, 2026 04:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay sub 20 femenino
Selección Paraguaya
La Sub 20 se prepara para el Sudamericano femenino
El equipo paraguayo entra en su etapa más importante de cara al torneo que organizará en el mes de febrero.
Enero 18, 2026 12:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más