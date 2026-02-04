Fechas confirmadas para los amistosos de Paraguay ante Marruecos y Grecia

La Selección Paraguaya enfrentará a Grecia y Marruecos, en la penúltima fecha FIFA, previo al arranque de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, ambos en continente europeo.

El equipo conducido por Gustavo Alfaro enfrentará a Grecia, en el país helénico el viernes 27 de marzo, mientras que el compromiso ante Marruecos será el martes 31 en la ciudad de París o Lens, Francia, según indicaron en la mesa informativa de Fútbol a lo Grande (1080 AM). El último combo de fecha FIFA se juega en junio, por lo que los compromisos podrían ser ya en la sede del torneo.

Paraguay integra el Grupo D en la Copa del Mundo y su debut será ante Estados Unidos el 12 de junio. Los otros rivales son Australia y un europeo que saldrá de la repesca UEFA.