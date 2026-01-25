25 ene. 2026
Selección Paraguaya

“Mi intención es hacer base en Paraguay”

Gustavo Alfaro quiere entrenar unos días en Asunción ante los ojos de la afición.

Enero 25, 2026 08:28 a. m. • 
Por Redacción D10
alfaro bernay.jpg

Gustavo Alfaro posa con la camiseta de Guaraní, que sostiene Víctor Bernay.

Foto: Gentileza

El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, habló con la cuenta de la Conmebol palpitando la participación de la Albirroja en la Copa del Mundo, tras 16 años de ausencia.

Fiel a su costumbre, con su poderosa oratoria, el entrenador argentino recordó el proceso clasificatorio y cómo consiguió que la afición se sume a la causa deportiva.

“Y honestamente cuando yo llegué, lo único que quería era agitar a los jugadores, tratar de volver a recuperar esas cosas que siempre los habían definido, pero jamás tomé la dimensión que iba a agitar un país; hoy es un país que se ha agitado tras esta Selección”, manifestó el profesional.

Como un tributo a la gente, Alfaro quiere sentir el calor popular en la previa de la competencia ecuménica.

“Por eso mi intención en la previa del Mundial era hacer base aquí. Antes de salir a Estados Unidos es entrenar unos días en Asunción, a puertas abiertas, para que todo el pueblo de Paraguay pueda venir y que nosotros nos podamos abrazar simbólicamente”, remarcó.

Paraguay ajusta detalles para no pasar desapercibido en su vuelta al Mundial. En marzo enfrentará a selecciones poderosas para medir el nivel del equipo nacional.

Selección Paraguaya Gustavo Alfaro Mundial
Redacción D10
