23 ene. 2026
Selección Paraguaya

Paraguay no se despedirá de su afición

El presidente de la APF, Robert Harrison, confirmó que Paraguay no jugará amistosos en Asunción antes de ir rumbo al Mundial de América del Norte.

Enero 23, 2026 04:19 p. m. • 
Por Redacción D10
paraguay defensores_391646490_882864939866368_4109625669518088692_n_47311698.jpg

El público albirrojo ya no podrá ver a su selección en casa.

FOTO: ARCHIVO

La Selección Paraguaya de Fútbol encara la recta final de su preparación para el Mundial 2026 con una noticia que impacta en la afición: no habrá partidos en Asunción antes del viaje a la sede mundialista en junio.

En charla con Urbana Sports por la 106.9, Robert Harrison, presidente de la APF, confirmó que, pese a los esfuerzos, no se concretará un encuentro de despedida en suelo guaraní. “Lastimosamente no pudimos conseguir que los equipos quieran venir, porque queríamos equipos que estén clasificados”, admitió el dirigente. Solamente selecciones no clasificadas estaban disponibles para jugar en Paraguay.

FECHA FIFA. En cuanto a los rivales para la ventana de marzo, las gestiones están avanzadas para medir fuerzas con equipos de jerarquía internacional. Harrison reveló que se encuentran negociando con Grecia y Marruecos para disputar amistosos de alto nivel, alineados con la visión del cuerpo técnico. “No están confirmados, pero están muy avanzadas las negociaciones. Lo de Grecia está un poco más cerca, lo de Marruecos se está cerrando, el lunes o martes podría haber novedades”, detalló Harrison, subrayando que la búsqueda se centra en rivales con mejor ranking para exigir al máximo al plantel nacional.

Finalmente, Harrison aclaró que la planificación de los amistosos respeta estrictamente la metodología de trabajo de Gustavo Alfaro, quien prioriza el tiempo de entrenamiento sobre la cantidad de minutos en cancha. “No nos ha pedido más partidos de los que tenemos en fecha FIFA. En marzo vamos a tener dos partidos, en junio tenemos otros dos partidos pero a lo mejor hacemos uno, porque Alfaro prioriza el trabajo con los jugadores”, sentenció.

Con este panorama, la Albirroja ajusta sus piezas lejos de casa, enfocada totalmente en llegar con ritmo y solidez táctica al debut en la Copa del Mundo ante Estados Unidos.

Robert Harrison Gustavo Alfaro Mundial Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Seleccion paraguaya femenina
Selección Paraguaya
La Absoluta y la Sub 20 animaron un amistoso en femenino
Las albirrojas se preparan para importantes desafíos en el plano internacional.
Enero 19, 2026 04:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay sub 20 femenino
Selección Paraguaya
La Sub 20 se prepara para el Sudamericano femenino
El equipo paraguayo entra en su etapa más importante de cara al torneo que organizará en el mes de febrero.
Enero 18, 2026 12:08 p. m.
 · 
Redacción D10
femenino
Selección Paraguaya
Las damas trabajan apuntando a Estados Unidos
El equipo absoluto femenino se prepara para afrontar la fecha FIFA ante las norteamericanas, el próximo sábado 24.
Enero 14, 2026 04:25 p. m.
 · 
Redacción D10
paeaguay sub 20
Selección Paraguaya
La Sub 20 con labores en campo de cara al Sudamericano
La Albirroja femenina prosigue con su preparación para el torneo continental que se jugará en Asunción y que otorga 4 cupos al Mundial de la categoría.
Enero 13, 2026 03:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Miguel Almirón
Selección Paraguaya
Miguel Almirón sueña con llegar lejos
Miguel Almirón, jugador del Atlanta United, afirmó que desea hacer historia en el regreso de la Albirroja al Mundial tras 16 años de ausencia
Enero 09, 2026 12:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Gc4K91wXAAA1HNv.jpeg
Selección Paraguaya
Milton Giménez sueña con estar en el Mundial con la Albirroja
El delantero argentino Milton Giménez, futbolista de Boca Juniors, ya recibió su documento de identidad como paraguayo y sueña con un llamado de Gustavo Alfaro para disputar el Mundial de Norteamérica 2026.
Enero 08, 2026 11:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más