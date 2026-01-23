Paraguay no se despedirá de su afición

La Selección Paraguaya de Fútbol encara la recta final de su preparación para el Mundial 2026 con una noticia que impacta en la afición: no habrá partidos en Asunción antes del viaje a la sede mundialista en junio.

En charla con Urbana Sports por la 106.9, Robert Harrison, presidente de la APF, confirmó que, pese a los esfuerzos, no se concretará un encuentro de despedida en suelo guaraní. “Lastimosamente no pudimos conseguir que los equipos quieran venir, porque queríamos equipos que estén clasificados”, admitió el dirigente. Solamente selecciones no clasificadas estaban disponibles para jugar en Paraguay.

FECHA FIFA. En cuanto a los rivales para la ventana de marzo, las gestiones están avanzadas para medir fuerzas con equipos de jerarquía internacional. Harrison reveló que se encuentran negociando con Grecia y Marruecos para disputar amistosos de alto nivel, alineados con la visión del cuerpo técnico. “No están confirmados, pero están muy avanzadas las negociaciones. Lo de Grecia está un poco más cerca, lo de Marruecos se está cerrando, el lunes o martes podría haber novedades”, detalló Harrison, subrayando que la búsqueda se centra en rivales con mejor ranking para exigir al máximo al plantel nacional.

Finalmente, Harrison aclaró que la planificación de los amistosos respeta estrictamente la metodología de trabajo de Gustavo Alfaro, quien prioriza el tiempo de entrenamiento sobre la cantidad de minutos en cancha. “No nos ha pedido más partidos de los que tenemos en fecha FIFA. En marzo vamos a tener dos partidos, en junio tenemos otros dos partidos pero a lo mejor hacemos uno, porque Alfaro prioriza el trabajo con los jugadores”, sentenció.

Con este panorama, la Albirroja ajusta sus piezas lejos de casa, enfocada totalmente en llegar con ritmo y solidez táctica al debut en la Copa del Mundo ante Estados Unidos.