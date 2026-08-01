01 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

Lo último que se sabe sobre la lesión de Gustavo Gómez

El paraguayo Gustavo Gómez encendió las alarmas en Palmeiras a días del choque ante Cerro Porteño. ¿Qué se sabe de su lesión?

Agosto 1, 2026 04:00 p. m.
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Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras de Brasil.

El paraguayo Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras, es la gran preocupación del equipo brasileño de cara a las competencias que se vienen, sobre todo el cruce de octavos de final de Copa Libertadores de América frente a Cerro Porteño.

En el último partido del Palmeiras en el Campeonato Brasileño, el último miércoles, que terminó con goleada por 4-0 ante el Vitórica, Gómez jugó todo el primer tiempo y ya no volvió para la segunda etapa. En su lugar ingresó el argentino José Manuel López.

Según reportaron medios brasileños, Gómez sufrió una lesión en el músculo posterior del muslo derecho.

Hasta el momento, Palmeiras no ha dado a conocer ningún reporte médico oficial ni el tiempo de recuperación que le demandará al defensor albirrojo.

Lo cierto y concreto es que para el partido que Palmeiras debe afrontar este domingo ante Fortaleza por la Copa de Brasil, Gómez no estará disponible.

La gran pregunta es si llegará al choque ante los azulgranas. La ida entre Palmeiras y Cerro Porteño será el miércoles 12 de agosto en Brasil desde las 19:00, mientras que la revancha una semana después en La Nueva Olla en el mismo horario.

Palmeiras Cerro Porteño Gustavo Gómez
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