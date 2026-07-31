31 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Damián Bobadilla retornó a los ensayos

El volante paraguayo Damián Bobadilla comenzó a practicar con el Sao Paulo, viniendo de una molestia física tras el Mundial.

Julio 31, 2026 05:45 p. m. • 
Por Redacción D10
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SaoPauloFC.net

El mediocampista paraguayo Damián Bobadilla se sumó nuevamente a las sesiones de entrenamiento del São Paulo tras superar una molestia física que le impidió estar presente en el último compromiso de su equipo frente al Flamengo. El exjugador de Cerro Porteño ya trabaja al parejo de sus compañeros con la mira puesta en recuperar su lugar en el esquema titular.

Durante la práctica, el volante albirrojo realizó los ejercicios con normalidad y respondió de manera favorable a las exigencias del cuerpo técnico tras su molestia en la rodilla derecha. Su retorno representa una gran noticia para el conjunto paulista, que busca variantes y solidez en la zona de creación para encarar la seguidilla de partidos en el torneo brasileño.

Con el visto bueno del departamento médico, Bobadilla queda a disposición del entrenador para ingresar en la nómina del próximo encuentro. El mediocampista guaraní apunta a sumar minutos de inmediato para afianzarse como una de las piezas clave del club en la presente temporada.

Por otra parte, no hay ninguna oferta oficial para transferir al paraguayo del fútbol brasileño a otra liga competitiva, como las europeas.

Damián Bobadilla Sao Paulo Brasil
Redacción D10
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