01 ago 2026
Fútbol Internacional

Federación Alemana de Fútbol pide esclarecer cómo surgió la iniciativa de la FIFA

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) pidió este sábado que se esclarezca cómo surgió la iniciativa de la FIFA de crear una filial para comercializar sus competiciones, entre ellas el Mundial, después de que la organización tuviera que renunciar a estos planes impulsados por su presidente Gianni Infantino.

Agosto 1, 2026 05:38 p. m. • 
Por Redacción D10
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Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de Fútbol.

AFP

“El intento de abrir las competiciones de la FIFA a inversores privados ha fracasado estrepitosamente”, declaró el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, que lo atribuyó a la acción unida de todos las organizaciones miembro de la UEFA.

“Ahora hay que esclarecer sin dejar huecos los procedimientos en torno a este proyecto iniciado por Gianni Infantino. El presidente de la FIFA ha actuado por su cuenta, de forma intransparente y en última instancia irresponsable”, criticó.

Neuendorf pidió garantizar junto con la UEFA y con las otras confederaciones futbolísticas que en la FIFA se instaure “una cultura fundamentalmente diferente” en la que “las decisiones vuelvan a ser discutidas y adoptadas por los miembros en los distintos órganos”.

La UEFA ha acogido este sábado con satisfacción que la FIFA haya retirado sus planes de vender una participación en el Mundial y reclama que “rindan cuentas” los responsables de “planes secretos, que se tramitan por la vía rápida”. EFE

FIFA Alemania Gianni Infantino
Redacción D10
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