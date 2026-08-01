01 ago 2026
Paraguayos en el Exterior

El multicampeón de Libertadores que quiere a Matías Galarza

Un importante equipo del continente, ganador varias veces de la Copa Libertadores, abrió negociaciones por Matías Galarza.

Agosto 1, 2026 04:15 p. m.
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Galarza Fonda sigue sin definir su futuro.

Matías Galarza vuelve a ser noticia en el mercado de pases. Luego de su destacada actuación con la Albirroja en la Copa del Mundo 2026, el volante sigue despertando interés de varios clubes, aunque su futuro continúa sin definirse.

En las últimas horas surgió el nombre de Estudiantes de La Plata, campeón de Libertadores cuatro veces, como uno de los clubes interesados en incorporarlo. El conjunto argentino abrió conversaciones con River Plate con la intención de sumar al mediocampista a préstamo, aunque las negociaciones aparecen como complejas y, por el momento, no existe una propuesta concreta que permita encaminar la operación.

Mientras tanto, el panorama de Galarza permanece abierto. Días atrás también trascendió el interés desde el fútbol italiano, donde varios equipos siguieron de cerca su rendimiento con la Albirroja y analizan presentar una oferta.

River, dueño de su ficha, espera la mejor alternativa para resolver el futuro del ex Olimpia, que tras brillar en la cita mundialista se convirtió en una pieza codiciada en este mercado de pases.

Matías Galarza River Plate Estudiantes de La Plata
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