Lo último del caso Rubén Lezcano

La último que se sabe del caso Rubén Lezcano a Olimpia habla de que existe un acuerdo total y que la pelota se encuentra en campo de la directiva franjeada.

Olimpia deberá liberar un cupo de préstamos internacionales para poder hacerse con los servicios del talentoso mediocampista ofensivo que actualmente pertenece al Fluminense de Brasil.

El cupo máximo de préstamos internacionales, según la FIFA, es de seis, que al parecer Olimpia ya lo tendría cubierto. Es por eso que urge que se libere uno para que Lezcano pueda llegar a Olimpia.

Olimpia compite por quedarse con el pase de Rubén Lezcano junto a Gremio y Colo Colo, clubes que también quieren al jugador paraguayo que inicialmente fue pretendido por Cerro Porteño.