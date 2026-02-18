18 feb. 2026
Paraguayos en el Exterior

Lo último del caso Rubén Lezcano

La última información sobre el caso Rubén Lezcano a Olimpia habla de que ahora todo depende de la directiva franjeada.

Febrero 18, 2026 06:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Rubén Lezcano.jpg

Es inminente la llegada de Rubén Lezcano a Olimpia.

La último que se sabe del caso Rubén Lezcano a Olimpia habla de que existe un acuerdo total y que la pelota se encuentra en campo de la directiva franjeada.

Olimpia deberá liberar un cupo de préstamos internacionales para poder hacerse con los servicios del talentoso mediocampista ofensivo que actualmente pertenece al Fluminense de Brasil.

El cupo máximo de préstamos internacionales, según la FIFA, es de seis, que al parecer Olimpia ya lo tendría cubierto. Es por eso que urge que se libere uno para que Lezcano pueda llegar a Olimpia.

Olimpia compite por quedarse con el pase de Rubén Lezcano junto a Gremio y Colo Colo, clubes que también quieren al jugador paraguayo que inicialmente fue pretendido por Cerro Porteño.

Rubén Lezcano Olimpia Fluminense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
20260216_091743.jpg
Paraguayos en el Exterior
Boca empata de local con Platense y termina silbado por sus hinchas
Boca Juniors empató ante Platense con Ángel Romero como titular por la quinta jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino y terminó silbado por sus hinchas en ‘La Bombonera’.
Febrero 16, 2026 09:18 a. m.
 · 
Redacción D10
mmedina.jpg
Paraguayos en el Exterior
Debut goleador de Jesús Medina en México
VIDEO. El paraguayo Jesús Medina marcó un gol en su debut oficial en el fútbol mexicano.
Febrero 15, 2026 07:38 p. m.
Óscar Romero.jpg
Paraguayos en el Exterior
Diego Martínez revela que Óscar Romero lo llamó
Diego Martínez, técnico de Huracán, reconoció en conferencia de prensa que Óscar Romero lo llamó para jugar en Huracán.
Febrero 15, 2026 10:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Adam Bareiro.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro convierte y lanza un guiño a Boca Juniors
El delantero paraguayo Adam Bareiro convirtió un tanto para Fortaleza, festejó al estilo Juan Román Riquelme y habló del interés de Boca Juniors.
Febrero 15, 2026 09:49 a. m.
 · 
Redacción D10
G6SjCtVasAAGe93.jpg
Paraguayos en el Exterior
Boca Juniors presenta oferta formal por Adam Bareiro
Boca Juniors de Argentina presentó una oferta formal por el delantero paraguayo Adam Bareiro, actual jugador de Fortaleza.
Febrero 14, 2026 04:17 p. m.
 · 
Redacción D10
20260214_143738.jpg
Paraguayos en el Exterior
Estrasburgo de Julio Enciso iguala con el Marsella
El Estrasburgo, con el paraguayo Julio Enciso de titular, rescató un empate en su visita al Olympique de Marsella por la fecha 22 de la Ligue 1 de Francia.
Febrero 14, 2026 03:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más