08 feb. 2026

Libertad y Guaraní ofrecen un partidazo en el clásico moderno

Libertad logró empatarle (3-3) a Guaraní en una nueva edición del clásico moderno. El Indio llegó a sacar dos goles de ventaja, pero el Guma no renunció y pudo igualar el marcador en La Huerta. Seis goles, muchas emociones, un partidazo.

Febrero 08, 2026 08:26 p. m. 
Libertad Guaraní

En una nueva edición del clásico moderno, Libertad recibió a Guaraní en La Huerta por la cuarta jornada del Torneo Apertura. De entrada se vio que la visita intentó imponer su juego y ya a los 4’ perdonó cuando Richard Torales definió con un tiro débil en lugar de buscar una asistencia para Jesús Llano, quien estaba mejor posicionado.

Libertad no falló en la primera. Iván Ramírez conectó con el pie un tiro de esquina y puso el 1-0 a los 5’. De a poco, Guaraní volvió a tomar la iniciativa y llegó a la paridad, tras un córner mal despejado. El balón le quedó a Derlis Roríguez y metió un derechazo inatajable a los 13’.

Después del empate, la visita coqueteó con el segundo, mas el poste impidió el tanto de Alexandro Maidana. No obstante, una tonta sujeción de Robert Rojas a Richard Torales dentro del área, le dio la posibilidad a Gaspar Servio de inclinar la balanza. El portero goleador no falló e instaló el 1-2 transitorio a los 38’.

Y antes del cierre del primer periodo, Diego Fernández amplió la ventaja cuando se disputaba el segundo minuto de adición. El arranque del complemento fue aurinegro y antes de los tres minutos ya generó dos acciones claras.

Libertad encontró vida con el descuento conseguido por Lorenzo Melgarejo. El 10 repollero armó sobre la zona derecha del ataque una gran jugada, caño incluido, para inflar las redes de la portería rival a los 48’ y dejar a su equipo a tiro de empate.

El juego se hizo dividido y no se registraron acciones importantes por varios minutos. La habilidad de Derlis Rodríguez fue un problema constante para el dueño de casa. De un lateral, así como llegó el tercero legendario, también llegó el tercero repollero. Robert Rojas ganó de cabeza y Lorenzo Melgarejo, sin marca alguna, concretó el 3-3 a los 81’. En los minutos finales ambos tuvieron para anotar, pero el empate ya no se movió.

