29 may. 2026
Copa Sudamericana

Olimpia ya conoce su camino en Copa Sudamericana

Tras el sorteo en Conmebol, Olimpia ya conoce su posible rival en los octavos de final de Copa Sudamericana 2026.

Mayo 29, 2026 12:10 p. m.
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Olimpia espera rival en los octavos de final de la Sudamericana.

FOTO: JOSE BOGADO

La Conmebol, en su sede en Luque, Paraguay, realizó este viernes el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde Paraguay tiene a dos representantes: Olimpia y Recoleta FC.

El Decano de nuestro fútbol, que clasificó como líder del Grupo G, ya conoce a su posible rival en la instancia de octavos de final: saldrá del cruce de playoff entre Independiente Medellín y Vasco da Gama.

Es decir, al Rey de Copas paraguayo le puede volver a tocar Vasco da Gama, equipo al que ya enfrentó en fase de grupos de esta misma edición, cayendo en Brasil 3-0 y venciendo en el Defensores del Chaco por 3-1.

De avanzar Olimpia a cuartos, su rival saldrá del cruce entre River Plate y el playoff entre Independiente Santa Fe y Caracas.

Esta es la octava participación de Olimpia en Copa Sudamericana. La primera fue en 2008. Nunca pudo pasar la instancia de octavos de final.

Olimpia Copa Sudamericana Pablo Sánchez
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