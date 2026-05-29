El rival del histórico Recoleta

Deportivo Recoleta, el humilde equipo de barrio de la ciudad de Asunción, que viene de hacer una campaña histórica en el campo internacional, tiene más claro su camino de cara a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El Canario superó la fase previa eliminando a Nacional en penales, mientras que luego salió airoso de la fase de grupos en el que estuvo compartiendo con Santos de Neymar, San Lorenzo de Almagro y Deportivo Cuenca.

El cuadro paraguayo no solo pasó como puntero, gracias a una tremenda victoria de visitante sobre el Ciclón de Boedo, sino además avanzó siendo invicto en su zona, proeza impensada en la previa.

En el mes de agosto, cuando se reinicie la competencia internacional tras el cierre de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, el Reco deberá medirse con el ganador de la llave de repechaje compuesta por Boca Juniors y O’Higgins.