Cartelera deportiva con foco en la final de la Champions

Como cada viernes te presentamos la cartelera deportiva D10 que tiene como plato fuerte lo que será la final de la UEFA Champions League entre el PSG y el Arsenal en Hungría.
Viernes 29/05:
17:00 Sol de América vs. Santaní (Intermedia).
19:30 Independiente vs. 12 de Junio (Intermedia).
Sábado 30/05:
10:00 Resistencia vs. Fernando de la Mora (Intermedia).
17:00 Tembetary vs. Benjamín Aceval (Intermedia).
17:30 Gremio vs. Corinthians.
19:30 General Caballeo vs. Paraguarí (Intermedia).
13:00 PSG vs. Arsenal (Champions League).
Domingo 31/05:
10:00 Tacuary vs. Carapeguá (Intermedia).
15:30 Estudiantes vs. Rosario Central (Intermedia).
16:30 Estados Unidos vs. Senegal.
17:30 Capiatá v. Encarnación (Intermedia).
18:30 Brasil vs. Panamá.
19:00 Racing vs. Defensa y Justicia.
20:30 Cruzeiro vs. Fluminense.