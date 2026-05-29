29 may. 2026
Cartelera Deportiva

Cartelera deportiva con foco en la final de la Champions

Llega la Cartelera Deportiva D10 que trae consigo la apasionante final de la UEFA Champions League entre el PSG y el Arsenal.

Mayo 29, 2026 11:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Cartelera deportiva D10 29.png

La final de la Champions League en Hungría.

Como cada viernes te presentamos la cartelera deportiva D10 que tiene como plato fuerte lo que será la final de la UEFA Champions League entre el PSG y el Arsenal en Hungría.

Viernes 29/05:

17:00 Sol de América vs. Santaní (Intermedia).

19:30 Independiente vs. 12 de Junio (Intermedia).

Sábado 30/05:

10:00 Resistencia vs. Fernando de la Mora (Intermedia).

17:00 Tembetary vs. Benjamín Aceval (Intermedia).

17:30 Gremio vs. Corinthians.

19:30 General Caballeo vs. Paraguarí (Intermedia).

13:00 PSG vs. Arsenal (Champions League).

Domingo 31/05:

10:00 Tacuary vs. Carapeguá (Intermedia).

15:30 Estudiantes vs. Rosario Central (Intermedia).

16:30 Estados Unidos vs. Senegal.

17:30 Capiatá v. Encarnación (Intermedia).

18:30 Brasil vs. Panamá.

19:00 Racing vs. Defensa y Justicia.

20:30 Cruzeiro vs. Fluminense.

Cartelera deportiva Champions League Fútbol Internacional
Redacción D10
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