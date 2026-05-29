¿Boca u O’Higgins?: Lo que tenga que venir, dice González

El entrenador del Deportivo Recoleta, Jorge González, conversó este viernes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y opinó sobre lo que dejó el sorteo de emparejamientos de los torneos de la Conmebol.

“Sabíamos todos los que podían ser los rivales. Todos los equipos grandes están en la Sudamericana, campeones del continente. Esperar lo que tenga que venir y estar preparados de vuelta para una guerra que nos va a fortalecer”, dijo González en Fútbol a lo Grande.

“Muchos están hablando de Boca, pero creo yo, como nosotros que estamos donde estamos, O’Higgins puede hacerle un gran partido a Boca. No todo está definido. Vamos a estar preparándonos para estar a la altura de ese gran partido”, apuntó.

IDAS. Según González cada final de semestre existe una expectativa en la institución por las posibles transferencias e indicó que varios están en la mira por sus rendimientos. “Algunos se nos van a tener que ir, para la economía del club es bueno. De acuerdo a lo que se vayan vamos a traer. El presidente va a tratar de darnos lo mejor para suplir a los que se van”, subrayó.

