El Ciclón quiere más: ya le ganó tres veces a Palmeiras y busca otra hazaña

Cerro Porteño vuelve a cruzarse con Palmeiras en la Copa Libertadores, en una serie de octavos de final que ya tiene aroma de clásico moderno del continente. Y esta vez, el equipo paraguayo llega con un argumento histórico que alimenta la ilusión: ya le ganó tres veces al gigante brasileño en el certamen más importante de Sudamérica.

El duelo entre el Ciclón y el Verdão no es nuevo. De hecho, se ha repetido en múltiples ediciones de la Libertadores, con enfrentamientos en fase de grupos y también en instancias decisivas. Pero dentro de ese historial ampliamente favorable a los paulistas, Cerro logró marcar su huella con victorias que quedaron en la memoria azulgrana.

La primera se remonta a la Copa Libertadores 2006, cuando el conjunto azulgrana sorprendió en el entonces Palestra Italia con un triunfazo por 3-2. Aquella noche, el equipo dirigido por una generación inolvidable logró un resultado histórico en suelo brasileño, aunque no le alcanzó para avanzar de fase.

Doce años después, en 2018, Cerro volvió a golpear en territorio brasileño. En la revancha de los octavos de final, el equipo azulgrana venció 1-0 a Palmeiras en el Allianz Parque con gol de Santiago Arzamendia. Sin embargo, la serie terminó inclinándose para el Verdão por el 2-0 de la ida en Asunción.

El tercer golpe llegó en esta edición 2026, en una fase de grupos cargada de tensión y alta competitividad. Allí, Cerro Porteño logró una victoria clave por 1-0 en São Paulo, con tanto de Pablo Vegetti, resultado que además tuvo impacto directo en su clasificación como líder de grupo.

Con estos antecedentes, el Ciclón no solo alimenta su confianza, sino que también refuerza una estadística que lo distingue: ya ha vencido tres veces a Palmeiras en la Libertadores, un registro que pocos clubes pueden presumir frente a uno de los equipos más poderosos del continente.

Del otro lado, el desafío sigue siendo mayúsculo. El historial general favorece claramente al conjunto brasileño, que ha dominado la mayoría de los cruces. Pero en este tipo de series, los antecedentes recientes y la memoria de triunfos puntuales suelen pesar tanto como los números globales.

Según los registros de la Copa Libertadores, ambos clubes se enfrentaron en 18 ocasiones, con 10 victorias para el “Verdão”, 5 empates y 3 triunfos para Cerro Porteño.

Ahora, Cerro Porteño afronta una nueva oportunidad de escribir otra página en esta rivalidad. Con tres victorias en el historial, el objetivo es claro: ir por la cuarta y reafirmar que, ante Palmeiras, el Ciclón sabe competir y también sabe ganar en los momentos grandes.