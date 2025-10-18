18 oct. 2025
Torneo Clausura

Libertad continúa en picada descendente

El Gumarelo que vencía a Ameliano por 1-0, terminó derrotado por 2-1 y confirmó quinto partido sin ganar. El juego se disputó en La Huerta en continuidad de la fecha 17.

Octubre 18, 2025 07:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Báez.18.jpeg

En tiempo añadido (90+1') Francisco Báez le dio la victoria al conjunto de Ameliano.

Foto: Juan Riveros

En la continuidad del Torneo Clausura 2025, este sábado, Libertad cedió en casa por 2-1 ante Ameliano y quedó en el puesto número 10 de la tabla de clasificación

El tanto inicial llegó casi de vestuario, a los 7 minutos gracias a Óscar Tacuara Cardozo para establecer el 1-0 para los locales.

Posteriormente llegaron las insinuaciones de la visita y el producto de la insistencia se materializó a los 27 minutos por intermedio de Alejandro Samudio. De esta manera se fueron al vestuario con la igualdad 1-1, en un juego que dejó más sensaciones de gol para Ameliano.

En la complementaria, el juego siguió divido muy reñido en todas las líneas. Mucho nerviosismo en zona media del Guma con Álvaro Campuzano al borde de una nueva expulsión.

Ameliano administró muy bien las acciones y sobre el final aprovechó su momento para sentenciar el segundo y definitivo gol para el 2-1 final. El grito sagrado fue del defensor Francisco Báez a los 90+1', en la agonía del encuentro en territorio repollero.

Redacción D10
