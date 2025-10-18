Menú
Torneo Clausura
Libertad vs. Sportivo Ameliano: Paso a Paso
El Gumarelo busca un triunfo en casa y recibe al Sportivo Ameliano. Seguí el lance en D10.
Octubre 18, 2025 04:47 p. m. •
Por
Redacción D10
El duelo será en La Huerta.
Torneo Clausura
Libertad
Sportivo Ameliano
Redacción D10
