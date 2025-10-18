2 de Mayo vence a Nacional y mete presión

El 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero logró este viernes una trabajada victoria en la Terraza del país en donde batió a Nacional por la mínima diferencia, en la continuidad de la fecha 17 del torneo Clausura 2025.

El equipo de Felipe Giménez no conoce de derrotas desde hace 7 jornadas en el campeonato y continúa pisando fuerte en la parte alta de la tabla, por detrás de Guaraní y Cerro Porteño, líder y escolta, respectivamente.

El Gallo Norteño hizo mejor los deberes en la primera fracción al forzar una pena máxima a los 39 minutos del lapso inicial y antes una expulsión del defensor Fabián Franco, a los 23, cuya entrada brusca fue castigada tras revisión en el VAR.

Camino al descanso, el delantero Rodrigo Ruiz Díaz sentenció la victoria del conjunto local, no sin antes de sufrir gran parte en la etapa complementaria. La Academia, por su parte, mostró mucha rebeldía con uno meses, pero no fue suficiente.

Con este triunfo, el 2 de Mayo ya llega a 29 unidades, en 17 presencias en el certamen. Se encuentra en el tercer escalón. El Trico, en tanto, se quedó con 27 puntos.