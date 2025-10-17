17 oct. 2025
Torneo Clausura

Luqueño corta su mala racha

El choque de auriazules, entre Luqueño y Trinidense, culminó con un gol agónico a favor del Chanchón en la ciudad de Itauguá por la fecha 17 del Clausura 2025.

Luqueño vs Trinidense 2.jfif

Enorme salto de Luqueño en el campeonato, superó a Trinidense y cortó una larga racha negativa.

La República está de fiesta, Luqueño le ganó por la mínima (1-0) a Trinidense y de esta manera corta una extensa racha negativa de ocho juegos (seis caídas y dos empates). El encuentro entre equipos auriazules se llevó a cabo este viernes en el Luis Salinas, de la ciudad de Itauguá, por la fecha 17 del torneo Clausura 2025.

El autor del único gol fue obra de Víctor Sebastián “Animalito” Quintana, hijo del exjugador de Olimpia Víctor Quintana. El mediocampista auriazul ingresó en la complementaria a los 69' y a poco del final 89' anotaba el importante tanto que le dio la victoria a los luqueños.

Al borde del descenso
General Caballero de Juan León Mallorquín está prácticamente sentenciado a retornar a la División Intermedia, con el triunfo de Luqueño. Para confirmar esta situación del Rojo mallorquino falta que Recoleta sume un solo punto en sus últimos seis partidos.

Luqueño Trinidense APF
