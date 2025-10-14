Pódcast: Realidades distintas, misma necesidad

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este episodio, Santiago Riquelme y Derlis Matto, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre lo que será la disputa del último superclásico del año entre Cerro Porteño y Olimpia, marcado para este domingo 19 de octubre a las 17:30.

