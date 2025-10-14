14 oct. 2025
Torneo Clausura

Pódcast: Realidades distintas, misma necesidad

En Hora Deportiva hablamos de lo que será el último superclásico del año entre Cerro Porteño y Olimpia, un partido donde solo sirve ganar.

Octubre 14, 2025 12:37 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-14 at 12.26.55.jpeg

Juan Manuel Iturbe y Richard Ortiz se volverán a ver las caras en el superclásico.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este episodio, Santiago Riquelme y Derlis Matto, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre lo que será la disputa del último superclásico del año entre Cerro Porteño y Olimpia, marcado para este domingo 19 de octubre a las 17:30.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

Pódcast Hora Deportiva Cerro Porteño Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GluHixzWIAAtpO-.jpg
Torneo Clausura
Guaraní va a Villeta para aprovecharse del mal momento de Ameliano
El líder Guaraní buscará extender su ventaja, tras el empate de Cerro Porteño en Pedro Juan Caballero, visitando la ciudad de Villeta donde en frente estará un golpeado Sportivo Ameliano.
Octubre 11, 2025 10:32 p. m.
 · 
Redacción D10
G3BIyQCWEAArBn7.jpg
Torneo Clausura
Tembetary vence a Libertad sobre el final
El descendido Tembetary se impuso por 2-1 a Libertad en el último suspiro del juego disputado en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.
Octubre 11, 2025 10:05 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20251011-WA0146.jpg
Torneo Clausura
Tembetary vs. Libertad: Paso a paso
Tembetary recibe a Libertad por la fecha 16 del torneo Clausura en el estadio Luis Alfonso Giagni.
Octubre 11, 2025 08:26 p. m.
 · 
Redacción D10
20251011_190916.jpg
Torneo Clausura
Cerro Porteño se frena en la Terraza
Cerro Porteño no pudo en Pedro Juan Caballero y terminó igualando sin goles ante el 2 de Mayo.
Octubre 11, 2025 07:33 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-11 at 15.35.37.jpeg
Torneo Clausura
2 de Mayo vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Cerro Porteño visita el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero para enfrentar desde las 17:30 al 2 de Mayo por la fecha 16 del torneo Clausura.
Octubre 11, 2025 04:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Gkbm-9xWoAA5Xdc.jpg
Torneo Clausura
Tembetary y Libertad se miden en Villa Elisa
El descendido Tembetary quema sus últimos cartuchos en Primera División recibiendo este sábado en Villa Elisa a Libertad por la fecha 16 del torneo Clausura.
Octubre 11, 2025 11:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más