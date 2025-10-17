17 oct. 2025
Torneo Clausura

El superclásico como plato fuerte de la cartelera deportiva

Es viernes y llega la cartelera deportiva D10 que trae como principal atractivo el superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia.

Octubre 17, 2025 10:14 a. m. • 
Por Redacción D10
El superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia es el principal atractivo para este fin de semana.

Es viernes y no puede faltar la cartelera deportiva D10 que trae consigo la lista de partidos más importantes para este fin de semana donde resalta la disputa del superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia.

Viernes 17/10:

15:45 PSG vs. Racing de Estrasburgo (Equipo de Julio Enciso).

17:30 Luqueño vs. Trinidense.

20:00 2 de Mayo vs. Nacional.

Sábado 18/10:

11:00 Manchester City vs. Everton.

11:00 Brighton vs. Newcastle.

11:15 Barcelona vs. Girona.

16:00 Atlético de Madrid vs. Osasuna.

17:30 Libertad vs. Ameliano.

20:00 Guaraní vs. Recoleta.

20:30 Talleres vs. River Plate.

Domingo 19/10:

12:30 Liverpool vs. Mancherster United.

15:45 Milan vs. Fiorentina.

16:00 Getafe vs. Real Madrid.

17:30 Cerro Porteño vs. Olimpia.

