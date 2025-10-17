El superclásico como plato fuerte de la cartelera deportiva

Es viernes y no puede faltar la cartelera deportiva D10 que trae consigo la lista de partidos más importantes para este fin de semana donde resalta la disputa del superclásico del fútbol paraguayo entre Cerro Porteño y Olimpia.
Viernes 17/10:
15:45 PSG vs. Racing de Estrasburgo (Equipo de Julio Enciso).
17:30 Luqueño vs. Trinidense.
20:00 2 de Mayo vs. Nacional.
Sábado 18/10:
11:00 Manchester City vs. Everton.
11:00 Brighton vs. Newcastle.
11:15 Barcelona vs. Girona.
16:00 Atlético de Madrid vs. Osasuna.
17:30 Libertad vs. Ameliano.
20:00 Guaraní vs. Recoleta.
20:30 Talleres vs. River Plate.
Domingo 19/10:
12:30 Liverpool vs. Mancherster United.
15:45 Milan vs. Fiorentina.
16:00 Getafe vs. Real Madrid.
17:30 Cerro Porteño vs. Olimpia.