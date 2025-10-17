Fiesta única en Barrio Obrero

Barrio Obrero se prepara para recibir una vez más la gran fiesta del fútbol paraguayo, con el enfrentamiento entre Cerro Porteño y Olimpia, que será el domingo 19 desde las 17:30 en La Nueva Olla.

El Azulgrana busca cortar con una racha negativa sin triunfos en el mencionado escenario, de ocho compromisos, ya que su último festejo se remonta al Clausura 2021, cuando el 31 de octubre se impuso por 1 a 0 con gol de Claudio Aquino.

En el plantel azulgrana solo el ofensivo Federico Carrizo fue parte de dicho compromiso, completando el juego como titular, al igual que Richard Ortiz en Olimpia, mientras que Fernando Cardozo ingresó en el segundo tiempo.

El Franjeado –entre Copa Libertadores (se disputó un juego) y torneo local– totaliza ocho juegos invictos, de los cuales ganó cuatro y empató en cuatro oportunidades.

Con relación a las rachas, en el pasado compromiso, que se jugó el 3 de agosto en Ciudad del Este, el Azulgrana había cortado una racha negativa de 13 juegos sin ganar ante su tradicional rival, con su victoria por 3-2.

LOS HISTÓRICOS. En el Ciclón, Saturnino Arrúa es el máximo anotador en los clásicos, con 11 tantos convertidos (sumando todos los torneos), mientras que en el Decano comparten la cima Mauro Caballero y Adriano Samaniego, ambos con 10.

En un solo juego, Pedro Osorio llegó a convertir para Cerro 4 goles en la victoria más amplia ante Olimpia por 8 a 1, en el torneo del año 1937; mientras que para Olimpia, Dante López hizo 4 en la goleada 4 a 1 en el Clausura 2005 y Roque Santa Cruz anotó la misma cifra en la victoria por 4 a 2 en el Clausura 2019.

Entre los de mayor presencia, el histórico en Olimpia es Éver Hugo Almeida, con 69 compromisos (locales e internacional), mientras que Blas Marcelo Cristaldo lo hizo con Cerro en 41 partidos. En la plantilla actual, Derlis González y Richard Ortiz, con seis, son los máximos anotadores en vigencia.

En materia de goleadas, la última vez que ganó Cerro Porteño por un margen importante fue el 22 de mayo de 2022 en el Defensores por 4 a 0, mientras que la última goleada de Olimpia fue el 3-0 conseguido en el torneo Clausura de la temporada 2024, disputado en el Defensores, el 27 de octubre, con goles de Erik López, Richard Ortiz y Manuel Capasso.