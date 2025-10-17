17 oct. 2025
Torneo Clausura

Fiesta única en Barrio Obrero

Olimpia registra una racha de 8 juegos sin perder en La Nueva Olla. El Ciclón quiere cortar la sequía de casi cuatro años sin festejar en su casa.

Octubre 17, 2025 07:25 a. m. • 
Por Guillermo Areco
cerro olimpia nueva olla_DJI_0022_14831484_30190145.jpg

El superclásico en La Nueva Olla será una verdadera fiesta.

Barrio Obrero se prepara para recibir una vez más la gran fiesta del fútbol paraguayo, con el enfrentamiento entre Cerro Porteño y Olimpia, que será el domingo 19 desde las 17:30 en La Nueva Olla.

El Azulgrana busca cortar con una racha negativa sin triunfos en el mencionado escenario, de ocho compromisos, ya que su último festejo se remonta al Clausura 2021, cuando el 31 de octubre se impuso por 1 a 0 con gol de Claudio Aquino.

En el plantel azulgrana solo el ofensivo Federico Carrizo fue parte de dicho compromiso, completando el juego como titular, al igual que Richard Ortiz en Olimpia, mientras que Fernando Cardozo ingresó en el segundo tiempo.

El Franjeado –entre Copa Libertadores (se disputó un juego) y torneo local– totaliza ocho juegos invictos, de los cuales ganó cuatro y empató en cuatro oportunidades.

Con relación a las rachas, en el pasado compromiso, que se jugó el 3 de agosto en Ciudad del Este, el Azulgrana había cortado una racha negativa de 13 juegos sin ganar ante su tradicional rival, con su victoria por 3-2.

LOS HISTÓRICOS. En el Ciclón, Saturnino Arrúa es el máximo anotador en los clásicos, con 11 tantos convertidos (sumando todos los torneos), mientras que en el Decano comparten la cima Mauro Caballero y Adriano Samaniego, ambos con 10.

En un solo juego, Pedro Osorio llegó a convertir para Cerro 4 goles en la victoria más amplia ante Olimpia por 8 a 1, en el torneo del año 1937; mientras que para Olimpia, Dante López hizo 4 en la goleada 4 a 1 en el Clausura 2005 y Roque Santa Cruz anotó la misma cifra en la victoria por 4 a 2 en el Clausura 2019.

Entre los de mayor presencia, el histórico en Olimpia es Éver Hugo Almeida, con 69 compromisos (locales e internacional), mientras que Blas Marcelo Cristaldo lo hizo con Cerro en 41 partidos. En la plantilla actual, Derlis González y Richard Ortiz, con seis, son los máximos anotadores en vigencia.

En materia de goleadas, la última vez que ganó Cerro Porteño por un margen importante fue el 22 de mayo de 2022 en el Defensores por 4 a 0, mientras que la última goleada de Olimpia fue el 3-0 conseguido en el torneo Clausura de la temporada 2024, disputado en el Defensores, el 27 de octubre, con goles de Erik López, Richard Ortiz y Manuel Capasso.

Torneo Clausura Cerro Porteño Olimpia
Guillermo Areco
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-10-11 at 15.35.37 (1).jpeg
Torneo Clausura
Nacional vs. Luqueño: Paso a paso
Nacional y Sportivo Luqueño cierran la fecha 16 del torneo Clausura en el estadio Arsenio Erico en Barrio Obrero.
Octubre 12, 2025 07:58 p. m.
 · 
Redacción D10
cjfnf.jfif
Torneo Clausura
A Guaraní se le escapa el triunfo sobre el final
Guaraní estuvo a segundos de conseguir una victoria valiosa, pero Ameliano nunca dejó de insistir y sobre el final tuvo su premio.
Octubre 12, 2025 07:39 p. m.
WhatsApp Image 2025-10-11 at 15.35.37.jpeg
Torneo Clausura
Ameliano vs. Guaraní: Paso a paso
Sportivo Ameliano recibe en la Fortaleza de Pikysyry al líder Guaraní a partir de las 17:30 por la fecha 16 del torneo Clausura.
Octubre 12, 2025 04:05 p. m.
 · 
Redacción D10
GrLkzVaWcAEjBgC.jpg
Torneo Clausura
Nacional y Luqueño bajan el telón de la fecha 16
Nacional y Sportivo Luqueño darán punto final a la fecha 16 del torneo Clausura en juego a disputarse en el estadio Arsenio Erico, en barrio Obrero.
Octubre 11, 2025 10:39 p. m.
 · 
Redacción D10
GluHixzWIAAtpO-.jpg
Torneo Clausura
Guaraní va a Villeta para aprovecharse del mal momento de Ameliano
El líder Guaraní buscará extender su ventaja, tras el empate de Cerro Porteño en Pedro Juan Caballero, visitando la ciudad de Villeta donde en frente estará un golpeado Sportivo Ameliano.
Octubre 11, 2025 10:32 p. m.
 · 
Redacción D10
G3BIyQCWEAArBn7.jpg
Torneo Clausura
Tembetary vence a Libertad sobre el final
El descendido Tembetary se impuso por 2-1 a Libertad en el último suspiro del juego disputado en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa.
Octubre 11, 2025 10:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más