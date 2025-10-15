15 oct. 2025
Torneo Clausura

Libertad, a un paso; el Trico se complica

La APF publicó el informe sobre el cumplimiento de la regla obligatoria de los minutos disputados por los futbolistas Sub 18 de los doce clubes que participan en el Torneo Clausura 2025.

Octubre 15, 2025 07:17 a. m. • 
Por Redacción D10
G1Z9iTaXEAAS70v.jpeg

El Guma está cerca de completar la bolsa de minutos del Sub 18.

Cabe mencionar que el reglamento exige a cada club acumular por lo menos 900 minutos durante los 22 partidos de la competencia.

En cuanto al cumplimiento se puede destacar a Libertad que ya está a 7 minutos de cumplir el objetivo. El Guma ha sumado 893’. En 2° lugar se encuentra Guaraní con 800’ de juego por sus juveniles. Cerro Porteño suma 606 minutos, mientras que Olimpia se ubica en la novena posición del ranking con 542 minutos.

El Franjeado es el que más debe apurar entre los grandes, ya que necesita 358 minutos adicionales para evitar la sanción. A falta de 540’ de juego. Nacional sería el equipo más comprometido, ya que solo ha acumulado 423’ con un déficit de 477 minutos. Su situación es poco favorable; por lo tanto, tendrá que jugar el resto del torneo con un juvenil.

CIFRA. 200 millones es la multa que se aplicará al club que no cumpla los 900’, además de la pérdida de 3 puntos.

Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
