Libertad, a un paso; el Trico se complica

Cabe mencionar que el reglamento exige a cada club acumular por lo menos 900 minutos durante los 22 partidos de la competencia.

En cuanto al cumplimiento se puede destacar a Libertad que ya está a 7 minutos de cumplir el objetivo. El Guma ha sumado 893’. En 2° lugar se encuentra Guaraní con 800’ de juego por sus juveniles. Cerro Porteño suma 606 minutos, mientras que Olimpia se ubica en la novena posición del ranking con 542 minutos.

El Franjeado es el que más debe apurar entre los grandes, ya que necesita 358 minutos adicionales para evitar la sanción. A falta de 540’ de juego. Nacional sería el equipo más comprometido, ya que solo ha acumulado 423’ con un déficit de 477 minutos. Su situación es poco favorable; por lo tanto, tendrá que jugar el resto del torneo con un juvenil.

CIFRA. 200 millones es la multa que se aplicará al club que no cumpla los 900’, además de la pérdida de 3 puntos.