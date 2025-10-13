12 oct. 2025
Torneo Clausura

Nacional y Luqueño firman un empate en el cierre de la fecha 16

Nacional y Sportivo Luqueño empataron 1-1 en el partido que cerró la fecha 16 del torneo Clausura.

Octubre 12, 2025 10:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Luqueño y Nacional empataron 1-1 en el estadio Arsenio Erico.

Nacional y Sportivo Luqueño empató 1-1 en el estadio Arsenio Erico por la fecha 16 del torneo Clausura del fútbol paraguayo disputado en el estadio Arsenio Erico en barrio Obrero.

Luqueño abrió la cuenta a los 41 minutos por intermedio de Lautaro Comas. Pero Nacional reaccionó y lo empataría a los 74 minutos con el tanto de penal de Richard Prieto.

El debut de Lucas Barrios como técnico de Luqueño terminó siendo con empate de 1-1 ante Nacional. Con este resultado, Nacional se mantiene tercero con 27 unidades. Luqueño sigue antepenúltimo con 18 unidades.

La próxima fecha, la número 17 del torneo Clausura, Nacional visitará a 2 de Mayo y Luqueño recibirá a Sportivo Trinidense.

Redacción D10
