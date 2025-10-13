Nacional y Luqueño firman un empate en el cierre de la fecha 16

Nacional y Sportivo Luqueño empató 1-1 en el estadio Arsenio Erico por la fecha 16 del torneo Clausura del fútbol paraguayo disputado en el estadio Arsenio Erico en barrio Obrero.

Luqueño abrió la cuenta a los 41 minutos por intermedio de Lautaro Comas. Pero Nacional reaccionó y lo empataría a los 74 minutos con el tanto de penal de Richard Prieto.

El debut de Lucas Barrios como técnico de Luqueño terminó siendo con empate de 1-1 ante Nacional. Con este resultado, Nacional se mantiene tercero con 27 unidades. Luqueño sigue antepenúltimo con 18 unidades.

La próxima fecha, la número 17 del torneo Clausura, Nacional visitará a 2 de Mayo y Luqueño recibirá a Sportivo Trinidense.