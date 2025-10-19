Guaraní remonta y vuelve al triunfo

Guaraní venció por 2-1 a Recoleta en el duelo correspondiente a la fecha 17 del torneo Clausura 2025. El Legendario comenzó perdiendo el lance por el tanto de Juan Falcón, pero luego Iván Ramírez y Fernando Fernández enderezaron el camino para el equipo de Víctor Bernay.

EL PARTIDO. El Legendario entró enchufado en el encuentro y casi llega a la apertura en el amanecer, cuando Luis Martínez recibe un pase retrasado dentro del área y con el arco de frente saca un disparo deficiente, dejando ir una buena opción.

Recoleta se fue metiendo en ritmo y sobre los 18’ logró inquietar con un disparo venenoso de Manuel Schupp que fue bien desactivado por el golero Aldo Pérez. Sin embargo, fue un aviso no tomado por el Indio, que luego sufriría la apertura en una acción en la que Juan Falcón recibe el balón de forma solitaria en medio de una defensa abierta y luego define para poner en ventaja al Canario.

Guaraní no bajó los brazos y a los 39’ se produjo una acción que cambió el lance. Jhon Jairo Sánchez se filtró con velocidad en la defensa del Reco, pero tras ingresar al área recibe la infracción de Luis Cardozo que el juez David Ojeda castiga con penal para Guaraní y tarjeta roja para el defensor. El ejecutante fue Iván Ramírez que con disparo potente estableció el 1-1 en La Arboleda sobre los 42’.

En el complemento, el equipo de Víctor Bernay aceleró tratando de sacar partido del hombre de más que tenía en campo. El premio llegó rápido, a los 55’, cuando Agustín Manzur lanzó un buscapié al área que la defensa no consigue sacar, al contrario, sirve el balón a Fernando Fernández que define hacia el poste izquierdo para el 2-1.

El Aborigen no bajó la intensidad, intentó ampliar su ventaja, sabiendo que enfrente tenía a un equipo combativo que podría presentar alguna complicación. Sobre los 73’ César Miño tuvo para liquidar tras recibir la pelota en buena posición, limpiar la marca de Facundo Echeguren, pero Oscar Toledo evitó el grito. Minutos luego, Iván Ramírez también protagonizó otra acción clara, pero desde buena posición apostó por la violencia y el tiro fue alto.

Los minutos finales tuvieron un aire de suspenso, pero el marcador ya no se modificó en La Arboleda. Gran resultado para el Indio que con esto estira a 4 su ventaja, pendiente de lo que pase con Cerro Porteño en el clásico.