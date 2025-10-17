Duelo auriazul en Itauguá y el Gallo en casa vs. el Trico

El choque de auriazules entre Luqueño y Trinidense se disputará en el estadio Luis Salinas, desde las 17:30.

Ambos buscarán como sea la victoria; en el caso de Triqui, para seguir escalando en la tabla de posiciones y el acumulativo, mientras que el Auriazul de Luque quiere cortar una racha negativa de ocho fechas sin conocer de triunfos (2 empates y seis derrotas).

Un poco más tarde, a las 20:00, la emoción se traslada a Pedro Juan, donde el 2 de Mayo recibirá a Nacional.

El Gallo continúa con chances de campeonar y no dará tregua para sellar los tres puntos en casa. Por su parte, el Tricolo también necesita los tres puntos para continuar soñando con el título.