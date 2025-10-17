17 oct. 2025
Torneo Clausura

Duelo auriazul en Itauguá y el Gallo en casa vs. el Trico

Dos encuentros se disputarán entre la tarde y noche de este viernes, dando continuidad a la fecha 17 del Clausura 2025; el primero de ellos, en la ciudad de Itauguá, y el segundo, en el Norte, en Pedro Juan Caballero.

Octubre 17, 2025 07:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Reñido. Luis De la Cruz (c) intenta escapar de la marca rival.

El choque de auriazules entre Luqueño y Trinidense se disputará en el estadio Luis Salinas, desde las 17:30.

Ambos buscarán como sea la victoria; en el caso de Triqui, para seguir escalando en la tabla de posiciones y el acumulativo, mientras que el Auriazul de Luque quiere cortar una racha negativa de ocho fechas sin conocer de triunfos (2 empates y seis derrotas).

Un poco más tarde, a las 20:00, la emoción se traslada a Pedro Juan, donde el 2 de Mayo recibirá a Nacional.

El Gallo continúa con chances de campeonar y no dará tregua para sellar los tres puntos en casa. Por su parte, el Tricolo también necesita los tres puntos para continuar soñando con el título.

Redacción D10
