18 oct. 2025
Torneo Clausura

Guaraní vs. Recoleta: Paso a Paso

Guaraní, el puntero del campeonato, recibe a Recoleta por la fecha 17 del torneo Clausura 2025. Seguí el lance en D10.

Octubre 18, 2025 05:02 p. m. • 
Por Redacción D10
GUA - REC.png

El duelo promete emociones.

Torneo Clausura Recoleta Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GqDXmXYXoAA3eND.jpg
Torneo Clausura
Último reporte de entradas del superclásico
Se estima un marco imponente en La Nueva Olla para lo que será el último superclásico del año entre Cerro Porteño y Olimpia.
Octubre 15, 2025 12:04 p. m.
 · 
Redacción D10
G1Z9iTaXEAAS70v.jpeg
Torneo Clausura
Libertad, a un paso; el Trico se complica
La APF publicó el informe sobre el cumplimiento de la regla obligatoria de los minutos disputados por los futbolistas Sub 18 de los doce clubes que participan en el Torneo Clausura 2025.
Octubre 15, 2025 07:17 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-14 at 12.26.55.jpeg
Torneo Clausura
Pódcast: Realidades distintas, misma necesidad
En Hora Deportiva hablamos de lo que será el último superclásico del año entre Cerro Porteño y Olimpia, un partido donde solo sirve ganar.
Octubre 14, 2025 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
G3GdsUAXcAAhPSI.jpg
Torneo Clausura
Nacional y Luqueño firman un empate en el cierre de la fecha 16
Nacional y Sportivo Luqueño empataron 1-1 en el partido que cerró la fecha 16 del torneo Clausura.
Octubre 12, 2025 10:07 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-11 at 15.35.37 (1).jpeg
Torneo Clausura
Nacional vs. Luqueño: Paso a paso
Nacional y Sportivo Luqueño cierran la fecha 16 del torneo Clausura en el estadio Arsenio Erico en Barrio Obrero.
Octubre 12, 2025 07:58 p. m.
 · 
Redacción D10
cjfnf.jfif
Torneo Clausura
A Guaraní se le escapa el triunfo sobre el final
Guaraní estuvo a segundos de conseguir una victoria valiosa, pero Ameliano nunca dejó de insistir y sobre el final tuvo su premio.
Octubre 12, 2025 07:39 p. m.
Carga Más