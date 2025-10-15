15 oct. 2025
Torneo Clausura

Último reporte de entradas del superclásico

Se estima un marco imponente en La Nueva Olla para lo que será el último superclásico del año entre Cerro Porteño y Olimpia.

Octubre 15, 2025 12:04 p. m. • 
Por Redacción D10
GqDXmXYXoAA3eND.jpg

Se espera un marco repleto de público para el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia.

@CopadePrimera

Cerro Porteño y Olimpia jugarán este domingo a las 17:30 el último superclásico del año, un partido especial con necesidades distintas para cada uno.

El Ciclón buscará romper su mala racha jugando de local ante Olimpia en superclásicos, rival al cual no le gana desde el 2021. Cerro Porteño precisa el triunfo para seguir su lucha firme por el título del torneo Clausura.

Olimpia llega en medio de una enorme crisis futbolísitica, pero con la necesidad de ganar para aliviar su pésimo año. Ever Hugo Almeida, un conocedor de este tipo de partidos, buscará imponerse en el superclásico.

El último reporte de entradas indica un total de 15.000 boletos vendidos/canjeados. Fueron puestos a la venta 38.000 tickets. Se espera un marco repleto de público en La Nueva Olla.

G2wNqwkWMAAnWqR.jpg

Precio de entradas para el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia.

Cerro Porteño Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
