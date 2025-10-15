Último reporte de entradas del superclásico

Cerro Porteño y Olimpia jugarán este domingo a las 17:30 el último superclásico del año, un partido especial con necesidades distintas para cada uno.

El Ciclón buscará romper su mala racha jugando de local ante Olimpia en superclásicos, rival al cual no le gana desde el 2021. Cerro Porteño precisa el triunfo para seguir su lucha firme por el título del torneo Clausura.

Olimpia llega en medio de una enorme crisis futbolísitica, pero con la necesidad de ganar para aliviar su pésimo año. Ever Hugo Almeida, un conocedor de este tipo de partidos, buscará imponerse en el superclásico.

El último reporte de entradas indica un total de 15.000 boletos vendidos/canjeados. Fueron puestos a la venta 38.000 tickets. Se espera un marco repleto de público en La Nueva Olla.