30 may. 2026
Automovilismo

Guairá vibra con el rugir de los motores en su gran fin de semana de rally

El Rally del Guairá 2026 ya completó sus primeras dos jornadas, con intensa acción en los tramos y una gran respuesta del público en Villarrica y alrededores.

Mayo 30, 2026 05:37 p. m.
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Fiesta total en Villarrica.

Foto: José Bogado - Última Hora

El Rally del Guairá 2026 ya vive un fin de semana a pura adrenalina en los caminos de Villarrica, donde el rugir de los motores y la pasión por el deporte tuerca convierten al cuarto departamento en el epicentro del automovilismo sudamericano.

La competencia tiene un carácter especial al ser doblemente válida, ya que forma parte de la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur y de la cuarta jornada del Campeonato Nacional de Rally (CNR) de Paraguay, lo que le otorga un nivel competitivo de primer orden y reúne a lo mejor del rally regional.

En total, el evento cuenta con 82 tripulaciones inscriptas, incluyendo 15 internacionales provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, reflejando el fuerte atractivo que tiene el certamen en el calendario sudamericano.

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Se vivió un sábado intenso en el cuarto departamento.

Foto: José Bogado - Última Hora.

El recorrido contempla una distancia total cronometrada de 152,4 kilómetros, distribuidos en 12 pruebas especiales, que pondrán a prueba la precisión, resistencia y velocidad de pilotos y copilotos en los exigentes tramos guaireños.

El parque automotor vuelve a ser uno de los grandes atractivos del evento, con una marcada presencia de vehículos de la categoría Rally2 con tracción integral, lo que garantiza un espectáculo de alto nivel técnico y competitivo en cada tramo.

Con Villarrica como epicentro y un gran movimiento de equipos, aficionados y turistas, el Rally del Guairá 2026 se consolida una vez más como una verdadera fiesta del deporte motor en Paraguay, combinando espectáculo, competencia internacional y el fervor del público local que acompaña cada edición.

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Mucha adrenalina en el Rally del Guairá.

Foto: José Bogado - Última Hora

Rally Paraguay Villarrica
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