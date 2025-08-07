Las extraordinarias condiciones de “Claudinha”

El fútbol paraguayo amaneció este jueves con la grata noticia de la nominación de Claudia Martínez al Trofeo Kopa a mejor jugadora juvenil Sub 21. La goleadora de la Albirroja y Olimpia es una de las grandes promesas deportivas y sus condiciones fueron alabadas por José Lezcano, presidente del departamento fútbol del elenco de Para Uno.

“El potencial que tiene es inmenso, de otro nivel. Es de Capitán Bado, a los 15 años vino y comenzó jugando en Ameliano. En el primer torneo le reclutamos para Olimpia, desde entonces tuvo un gran crecimiento”, comenzó diciendo Lezcano en Fútbol a lo Grande.

“Es una superdotada, tiene una zancada, es difícil de marcar, tiene condiciones físicas y es inteligente para resolver. Tiene cualidades que son innatas, no se aprenden”, agregó.

El directivo franjeado destacó que a tan corta edad y jugando en Paraguay ya reciba tan prestigiosa nominación y más siendo que las demás integrantes de la lista se encuentran actualmente jugando en Europa.

Lezcano presagió un futuro prometedor y dijo que aguardan una oferta grande por ella, sabiendo que tiene proyección y puede marcar la diferencia en cualquier equipo y por mucho tiempo.

SORPRESA. Sabina Ovando, madre de la futbolista, conversó también en la 1080 AM y expresó su satisfacción por la nominación de la compatriota. “Hoy me sorprendí cuando vi. Hablé con ella, le felicité. Me siento muy orgullosa. Ella se siente feliz, no imaginaba”, contó Ovando en FALG.

