19 dic. 2025
Olimpia

Se formó en Cerro Porteño y podría llegar a Olimpia

Olimpia estaría tras los pasos de un jugador formado en Cerro Porteño, que le marcó varios goles en superclásicos y que últimamente estuvo en el fútbol brasileño.

Diciembre 19, 2025 12:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Alan Rodríguez

Alan Rodríguez (d) podría llegar a Olimpia.

Son varios los jugadores que vistieron los colores de los clubes más grandes del país y ahora se podría dar un nuevo caso. Sería el caso de Alan Rodríguez, el zurdo que tiene contrato con Rosario Central, pero que sería cedido.

De acuerdo con informaciones periodísticas, Alan Rodríguez está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Olimpia. Las negociaciones estarían muy avanzadas y se está viendo un préstamo con opción de compra.

En 2019, el apodado Coyote marcó un doblete en la caída frente al Decano por 4-2 en el estadio Manuel Ferreira, por la 17ª fecha del Torneo Clausura. También le hizo dos goles en la paliza del 0-4 en el Torneo Apertura 2022, por la 17ª jornada. Con el Ciclón levantó dos títulos: Apertura 2020 y Clausura 2021.

Alan Rodríguez, de 25 años, realizó su proceso formativo en Cerro Porteño, club que le dio la posibilidad de debutar en la Primera División en 2018 y donde permaneció hasta finales de 2022. Posteriormente pasó por Rosario Central donde jugó por dos años y fue dado a préstamo al Remo de Brasil, que compite en la Serie B.

Olimpia Alan Rodríguez Cerro Porteño
Redacción D10
