Se formó en Cerro Porteño y podría llegar a Olimpia

Son varios los jugadores que vistieron los colores de los clubes más grandes del país y ahora se podría dar un nuevo caso. Sería el caso de Alan Rodríguez, el zurdo que tiene contrato con Rosario Central, pero que sería cedido.

🚨🇵🇾Alan Rodríguez está cerca de ser refuerzo de #Olimpia.



↪️ Las negociaciones con #RosarioCentral están muy avanzadas. Se gestiona un préstamo con opción de compra. pic.twitter.com/Tvf2aSLcDc — Uriel Iugt (@urieliugt) December 19, 2025

De acuerdo con informaciones periodísticas, Alan Rodríguez está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Olimpia. Las negociaciones estarían muy avanzadas y se está viendo un préstamo con opción de compra.

En 2019, el apodado Coyote marcó un doblete en la caída frente al Decano por 4-2 en el estadio Manuel Ferreira, por la 17ª fecha del Torneo Clausura. También le hizo dos goles en la paliza del 0-4 en el Torneo Apertura 2022, por la 17ª jornada. Con el Ciclón levantó dos títulos: Apertura 2020 y Clausura 2021.

Alan Rodríguez, de 25 años, realizó su proceso formativo en Cerro Porteño, club que le dio la posibilidad de debutar en la Primera División en 2018 y donde permaneció hasta finales de 2022. Posteriormente pasó por Rosario Central donde jugó por dos años y fue dado a préstamo al Remo de Brasil, que compite en la Serie B.