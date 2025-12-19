El jugador de Nacional, Juan Fernando Alfaro, está cerca de convertirse en refuerzo de Olimpia para la temporada 2026. El mediocampista afirmó que la oferta es real y que es un orgullo que se fijen en él.

“Hay una oferta de Olimpia y estamos esperando a ver qué pasa. Creo que fue a base de rendimiento, fue un año bueno. Son tres años con Nacional manteniendo una regularidad”, comenzó diciendo en Radio Monumental 1080 AM.

“Para mí es un orgullo que Olimpia me esté buscando, me mantengo alejado esperando que se de lo mejor para las partes. Es un club grande, un orgulllo, a esperar que se resuelva todo. Feliz por la oportunidad”, agregó.

Alfaro reiteró su felicidad por la chance de seguir en el país y mirando con ilusión la posibilidad de una nacionalización para estar en consideración en la Selección Paraguaya.

