19 dic. 2025
Olimpia

Virginio Cáceres, contento por la vuelta de su hijo Raúl al Olimpia

El histórico Virginio Cáceres no ocultó su alegría por el retorno de su hijo Raúl al club de sus amores, Olimpia.

Diciembre 19, 2025 12:06 p. m. • 
Por Redacción D10
G8e2OEaWgAABpC9.jpg

Virginio Cáceres, orgulloso sacando fotos a su hijo Raúl en su vuelta al Olimpia.

Raúl Cáceres regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente, Olimpia, y su padre, Virginio, no ocultó su alegría por este momento que vive su hijo.

En charla con Fútbol a lo Grande, Virgio dejó expresar sus sentimientos con el retorno de su hijo al Olimpia. “Contento con él. Se dio todo muy rápido por medio de un intermediario”, arrancó diciendo.

Viky también reveló el tiempo del contrato que firmó su hijo con el Olimpia. “Arregló por dos años”, reveló.

Sobre el momento que vive su hijo, Virginio indicó que llega en gran forma. “Está en un buen nivel, sabe a donde viene y creo que tomó una buena decisión”, manifestó.

Por último se refirió al trato que tendrá la gente del Olimpia con su hijo Raúl, sobre todo teniendo en cuenta de que en su momento tuvo un paso por Cerro Porteño, incluso marcando un gol en un superclásico. “La gente te quiere cuando vos rendís, sencillo es el tema. Depende solo de él, yo no tengo dudas de que va a tener buen rendimiento en Olimpia”, cerró.

Raúl Cáceres Olimpia Fútbol paraguayo
Redacción D10
