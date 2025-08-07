07 ago. 2025

Claudia Martínez

Fútbol Internacional
Histórico: Claudia Martínez nominada al Trofeo Kopa
La futbolista paraguaya Claudia Martínez recibió este jueves la nominación al premio de mejor jugadora juvenil del mundo.
Agosto 07, 2025 08:20 a. m.
Redacción D10