Menú
twitter
instagram
facebook
youtube
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Búsqueda
Enviar búsqueda
Mostrar búsqueda
ÚLTIMAS NOTICIAS
INICIO
FÚTBOL LOCAL
INTERNACIONAL
OTROS DEPORTES
ESTADÍSTICAS
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Asunción 2025
Intermedia
Selección Paraguaya
07 ago. 2025
Torneo Clausura
Cerro Porteño
Olimpia
Asunción 2025
Intermedia
Selección Paraguaya
Claudia Martínez
Fútbol Internacional
Histórico: Claudia Martínez nominada al Trofeo Kopa
La futbolista paraguaya Claudia Martínez recibió este jueves la nominación al premio de mejor jugadora juvenil del mundo.
Agosto 07, 2025 08:20 a. m.
·
Redacción D10