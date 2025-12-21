21 dic. 2025
Olimpia

Lo último del caso Tommy Gol a Olimpia

Este domingo surgió un nuevo capítulo en la novela del fichaje del panameño Tomás Rodríguez a Olimpia.

Diciembre 21, 2025 05:03 p. m.
FBL-LIBERTADORES-DEFENSOR-MONAGAS

Tomás Rodríguez marcó más de 30 goles con el Monagas en la última temporada.

EITAN ABRAMOVICH/AFP

El plantel principal del club Olimpia, con el entrenador argentino Pablo Vitamina Sánchez a la cabeza, continúa con los trabajos de pretemporada en la Villa con miras al 2026.

Hasta el momento son cuatro los refuerzos confirmados del Decano: el arquero uruguayo Sebastián Lentinelly, los defensores Raúl Cáceres y Mateo Gamarra y el experimentado volante Alejandro Silva, últimamente en el Deportivo Recoleta.

Se espera que el quinto refuerzo sea el delantero panameño Tomás Rodríguez, últimamente en Monagas, cuyo pase pertenece al Sporting San Miguelito de Panamá.

La situación no es fácil. Es sabido que el Sporting tenía la intención de traspasar a Rodríguez al Deportivo Saprissa de Costa Rica por una “promesa verbal” entre clubes hace un tiempo.

El jugador y su familia insistieron en que no querían ir al Saprissa y sí a Olimpia.

Después de muchas idas y vueltas, el presidente de San Miguelito accedió y dio vía libre al jugador para que pueda cumplir su sueño de vestir la camiseta franjeada.

Sin embargo, tras la última oferta oficial de Olimpia, el Sporting aún no dio una respuesta.

José Miguel Domínguez, periodista panameño, explicó: “Sporting San Miguelito aún no contesta. Nadie aparece. No se ha dado respuesta buena o mala a la segunda oferta del Olimpia por Tomás Rodríguez. Olimpia ya dio un ultimátum. Ojo que Olimpia estaría gestionando su segunda opción”.

En resumen, Olimpia espera una respuesta final del equipo panameño. En caso de dilatarse, la operación podría caer. Se viven horas claves.

Tomás Rodríguez Olimpia Panamá
Más contenido de esta sección
599923175_18080851073327692_8092016024363435902_n.jfif
Olimpia
Confirmado: Tommy Gol llega el sábado para sumarse a Olimpia
Final feliz, todo encaminado para que se cumpla el deseo de Tomás “Tommy Gol” Rodríguez y vuele hasta Paraguay entre la noche de este viernes y madrugada del sábado. El futbolista ya tiene en mano su boleto para el viaje.
Diciembre 18, 2025 08:21 p. m.
 · 
Redacción D10
gjfbgf.jfif
Olimpia
Raúl Cáceres, refuerzo de Olimpia: “Voy a dejar todo”
El club Olimpia anunció un nuevo refuerzo para el 2026: el lateral derecho Raúl Cáceres, quien prometió “compromiso y mucho trabajo”.
Diciembre 18, 2025 06:58 p. m.
alejandro silva.jpg
Olimpia
Alejandro Silva vuelve “con ganas de conseguir títulos” con Olimpia
Alejandro Silva, uno de los fichajes de Olimpia, aseguró que vuelve con hambre de conseguir nuevos títulos con la entidad franjeada.
Diciembre 17, 2025 06:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Tomás Rodríguez
Olimpia
¿Por qué San Miguelito eligió a Saprissa?
Una particular situación se dio en torno a las negociaciones de Tomás Rodríguez y Olimpia. Acá explicamos la situación.
Diciembre 17, 2025 12:53 p. m.
 · 
Redacción D10
G8YSYsAXoAEeTxe.jpeg
Olimpia
Cae lo de Tomás Rodríguez a Olimpia
El panameño Tomás Rodríguez está cerca de fichar por un grande de Costa Rica, en detrimento de Olimpia.
Diciembre 17, 2025 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Olimpia
Arrancan los trabajos en la Villa Olimpia
Pensando en el 2026, en Olimpia comenzaron este martes los trabajos de la pretemporada. Los Jugadores se presentaron en la Villa Olimpia para las pruebas médicas.
Diciembre 16, 2025 11:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más