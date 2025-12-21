Lo último del caso Tommy Gol a Olimpia

El plantel principal del club Olimpia, con el entrenador argentino Pablo Vitamina Sánchez a la cabeza, continúa con los trabajos de pretemporada en la Villa con miras al 2026.

Hasta el momento son cuatro los refuerzos confirmados del Decano: el arquero uruguayo Sebastián Lentinelly, los defensores Raúl Cáceres y Mateo Gamarra y el experimentado volante Alejandro Silva, últimamente en el Deportivo Recoleta.

Se espera que el quinto refuerzo sea el delantero panameño Tomás Rodríguez, últimamente en Monagas, cuyo pase pertenece al Sporting San Miguelito de Panamá.

La situación no es fácil. Es sabido que el Sporting tenía la intención de traspasar a Rodríguez al Deportivo Saprissa de Costa Rica por una “promesa verbal” entre clubes hace un tiempo.

El jugador y su familia insistieron en que no querían ir al Saprissa y sí a Olimpia.

Después de muchas idas y vueltas, el presidente de San Miguelito accedió y dio vía libre al jugador para que pueda cumplir su sueño de vestir la camiseta franjeada.

Sin embargo, tras la última oferta oficial de Olimpia, el Sporting aún no dio una respuesta.

José Miguel Domínguez, periodista panameño, explicó: “Sporting San Miguelito aún no contesta. Nadie aparece. No se ha dado respuesta buena o mala a la segunda oferta del Olimpia por Tomás Rodríguez. Olimpia ya dio un ultimátum. Ojo que Olimpia estaría gestionando su segunda opción”.

En resumen, Olimpia espera una respuesta final del equipo panameño. En caso de dilatarse, la operación podría caer. Se viven horas claves.