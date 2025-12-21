Olimpia jugará amistosos en Uruguay

Hasta el momento son cuatro los refuerzos confirmados del Decano: el arquero Sebastián Lentinelly, los defensores Raúl Cáceres y Mateo Gamarra y el volante Alejandro Silva. Se aguarda por la llegada del delantero panameño Tomás Rodríguez y por dos futbolistas más, que podrían ser Juan Fernando Alfaro y Alan Rodríguez.

En cuanto a amistosos, el duelo que estaba confirmado ante Atlético Mineiro el 18 de enero en Brasil finalmente no se desarrollará, por lo que Olimpia cambia de planes y apunta a jugar un par de encuentros en Uruguay, en el torneo Serie Río de la Plata. Los partidos serían el 15 y 18, con rivales a confirmar.

BALBUENA, CERCA. Axel Balbuena, defensor central de la Albirroja Sub 20, actualmente en Lanús de Argentina, podría llegar al Decano, informó ayer el empresario Rodrigo Codas a Fútbol a lo Grande.

¿SE VA ALEXIS? Mientras que el que dejaría el club es el lateral Alexis Cantero, que tiene una oferta del FC Orenburg del fútbol de Rusia.

La operación sería a préstamo por un año con obligación de compra en caso de cumplir ciertos objetivos.