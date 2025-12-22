Olimpia: Alexis Cantero está para irse a Rusia

Alexis Cantero está muy cerca de continuar su carrera en el FC Orenburg, que milita en la liga rusa. El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, indicó que todo está muy avanzado para concretar la ida del zurdo.

“Es una negociación que estamos concretando con el FC Orenburg de Rusia, en un formato de préstamo con opción de compra obligatorio con base en una cantidad de partidos jugados”, manifestó el titular decano en charla con la prensa.

Alexis Cantero fue uno de los refuerzos que llegó a Olimpia para encarar el segundo semestre del 2025, pero seis meses después podría dejar la Villa Olimpia para probar suerte en el fútbol europeo.

Por otra parte, al ser consultado sobre la situación de Tomás Rodríguez, Rodrigo Nogués no quiso dar información. “No hay nada. Tuvimos charlas. De parte del club no hay ninguna comunicación oficial. Todas las conjeturas que se están llevando adelante son de la prensa, trascendidos”, expresó.

“Cuando haya alguna noticia oficial vamos a estar informando”, remarcó el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués. Desde la semana pasada se filtró la información de que el delantero panameño llegará al Decano aunque hasta ahora aún no se concreta.