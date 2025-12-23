Ubican a Aníbal Chalá en Olimpia

De acuerdo con informaciones periodísticas, Aníbal Chalá se convertirá en nuevo jugador de Olimpia para encarar la temporada 2026. El jugador ecuatoriano llegará para cubrir el puesto dejado por Alexis Cantero, quien se irá al fútbol ruso.

En el programa Fútbol a lo Grande se mencionó que el futbolista de 29 años vendrá el 2 de enero para sumarse al conjunto dirigido por Pablo Sánchez y firmará un vínculo contractual por un año, con extensión de renovarlo por un año más.

Según las palabras del periodista Mario Mendoza, es un atleta que va bien al ataque aunque en el útlimo torneo perdió mucha preponderancia en el conjunto ecuatoriano.

Aníbal Chalá debutó oficialmente en El Nacional de Ecuador, pasó por el fútbol de Estados Unidos, México y Francia cuando militó respectivamente en el Dallas FC, Toluca, Atlas, Dijon; también en su país jugó en Liga de Quito y Emelec antes de llegar al Barcelona.