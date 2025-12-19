19 dic. 2025
Olimpia

Olimpia anuncia a su cuarta incorporación

El defensor Mateo Gamarra regresa al equipo franjeado tras un paso por el fútbol de Brasil.

Diciembre 19, 2025 05:07 p. m. • 
Por Redacción D10
mateo gamarra olimpia

Mateo Gamarra se suma al plantel de Olimpia para el 2026.

Foto: Twitter.

El defensor Mateo Gamarra fue anunciado como nuevo refuerzo de Olimpia, de cara a la temporada 2026 en donde los primeros desafíos están puestos en el Apertura y la Sudamericana.

“Uno siempre vuelve donde fue feliz, ¡Bienvenido a tu casa, Mateo querido!”, anunció la entidad franjeada confirmando el regreso del defensor, que tuvo un primer ciclo en el Olimpia entre 2021 y 2023, para luego pasar al Athletico Paranaense y últimamente en el Cruzeiro, ambos de Brasil.

Mateo es la cuarta incorporación del Franjeado, que antes había anunciado a Alejandro Silva, Sebastián Lentinelly y Raúl Cáceres.

Se aguarda además en las próximas horas el arribo del delantero panameño Tomás Rodríguez, para sumarse al plantel.

Mateo Gamarra Olimpia Alejandro Silva
Redacción D10
