23 dic. 2025
Olimpia

Tomás Rodríguez no jugará en Olimpia

El panameño Tomás Rodríguez finalmente no llegará a Olimpia y ya tendría nuevo club para la próxima temporada.

Diciembre 23, 2025 10:28 a. m. • 
Por Redacción D10
Tomás Rodríguez

Tomás Rodríguez no será futbolista de Olimpia.

Foto: Gentileza - Tomás Rodríguez

Fin de la novela con el caso del panameño Tomás Rodríguez que estaba para convertirse en nuevo futbolista de Olimpia, pero que finalmente no vendrá al país ya que las negociaciones se cayeron.

Medios de centroamérica dieron a conocer de que Tomás Rodríguez jugará para el Saprissa de Costa Rica, club que adquirirá su pase proveniente del Sporting San Miguelito de la Primera División de Panamá.

Desde el entorno franjeado filtraron la información de que Olimpia dio por terminada la negocicación debido a que el Sporting San Miguelito cuadruplicó el monto inicial que habían solicitado por el futbolista y que exigía que el Decano cediera los derechos económicos que FIFA otorga en caso de una eventual convocatoria al Mundial 2026.

Olimpia Mercado de Pases Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
qoqqq.jpg
Olimpia
“Es un orgullo que Olimpia me esté buscando”
Juan Fernando Alfaro se mostró feliz con la posibilidad de ir a Olimpia.
Diciembre 19, 2025 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Alan Rodríguez
Olimpia
Se formó en Cerro Porteño y podría llegar a Olimpia
Olimpia estaría tras los pasos de un jugador formado en Cerro Porteño, que le marcó varios goles en superclásicos y que últimamente estuvo en el fútbol brasileño.
Diciembre 19, 2025 12:08 p. m.
 · 
Redacción D10
G8e2OEaWgAABpC9.jpg
Olimpia
Virginio Cáceres, contento por la vuelta de su hijo Raúl al Olimpia
El histórico Virginio Cáceres no ocultó su alegría por el retorno de su hijo Raúl al club de sus amores, Olimpia.
Diciembre 19, 2025 12:06 p. m.
 · 
Redacción D10
599923175_18080851073327692_8092016024363435902_n.jfif
Olimpia
Confirmado: Tommy Gol llega el sábado para sumarse a Olimpia
Final feliz, todo encaminado para que se cumpla el deseo de Tomás “Tommy Gol” Rodríguez y vuele hasta Paraguay entre la noche de este viernes y madrugada del sábado. El futbolista ya tiene en mano su boleto para el viaje.
Diciembre 18, 2025 08:21 p. m.
 · 
Redacción D10
gjfbgf.jfif
Olimpia
Raúl Cáceres, refuerzo de Olimpia: “Voy a dejar todo”
El club Olimpia anunció un nuevo refuerzo para el 2026: el lateral derecho Raúl Cáceres, quien prometió “compromiso y mucho trabajo”.
Diciembre 18, 2025 06:58 p. m.
alejandro silva.jpg
Olimpia
Alejandro Silva vuelve “con ganas de conseguir títulos” con Olimpia
Alejandro Silva, uno de los fichajes de Olimpia, aseguró que vuelve con hambre de conseguir nuevos títulos con la entidad franjeada.
Diciembre 17, 2025 06:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más