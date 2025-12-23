Tomás Rodríguez no jugará en Olimpia

Fin de la novela con el caso del panameño Tomás Rodríguez que estaba para convertirse en nuevo futbolista de Olimpia, pero que finalmente no vendrá al país ya que las negociaciones se cayeron.

Medios de centroamérica dieron a conocer de que Tomás Rodríguez jugará para el Saprissa de Costa Rica, club que adquirirá su pase proveniente del Sporting San Miguelito de la Primera División de Panamá.

Desde el entorno franjeado filtraron la información de que Olimpia dio por terminada la negocicación debido a que el Sporting San Miguelito cuadruplicó el monto inicial que habían solicitado por el futbolista y que exigía que el Decano cediera los derechos económicos que FIFA otorga en caso de una eventual convocatoria al Mundial 2026.