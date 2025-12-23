23 dic. 2025
Olimpia

Aníbal Chalá quiere mejorar su “año complicado”

El nombre de Aníbal Chalá es el que suena para reforzar Olimpia. El jugador ecuatoriano dijo que algunas lesiones hicieron que tuviera un “año complicado” y se le sumó la falta de pago en el Barcelona.

Diciembre 23, 2025 12:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Aníbal Chalá

Aníbal Chalá tendría todo para llegar a Olimpia.

Foto: Gentileza - Barcelona SC

Aníbal Chalá tendría todo arreglado para llegar a Olimpia pensando en el 2026. El jugador ecuatoriano, últimamente en el Barcelona, sería un pedido del entrenador Pablo Sánchez y hace poco declaró que quiere un 2026 mucho mejor de lo que le tocó en esta temporada.

En declaraciones dadas para el periodista Mario Mendoza, Aníbal Chalá aseveró: “En lo personal fue un año muy complicado, con muchas lesiones. No fue un buen año para mí”.

“Tenía muchas expectativas de muchas cosas, pero lastimosamente no llegaron. Ahora a pensar en el 2026 y hacer las cosas de la mejor manera”, añadió el jugador de 29 años que está para llegar a Olimpia para reemplazar a Alexis Cantero.

En la temporada que se avecina, el ecuatoriano desea “tratar de reivindicarme, no fue un año fácil para mí. Muchas cosas dentro y fuera de la cancha que no me permitieron estar el 100%”. Además de las lesiones, la falta de pago fue algo que afectó su rendimiento.

“Un equipo como Barcelona no tiene que pasar. Hay temas a recalcar, temas a aclarar. Es un tema más de la dirigencia, nosotros siempre estuvimos predispuestos para hacer las cosas de la mejor manera”, sentenció el futbolista.

Aníbal Chalá Olimpia Barcelona de Guayaquil
Redacción D10
