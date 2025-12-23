Aníbal Chalá quiere mejorar su “año complicado”

Aníbal Chalá tendría todo arreglado para llegar a Olimpia pensando en el 2026. El jugador ecuatoriano, últimamente en el Barcelona, sería un pedido del entrenador Pablo Sánchez y hace poco declaró que quiere un 2026 mucho mejor de lo que le tocó en esta temporada.

En declaraciones dadas para el periodista Mario Mendoza, Aníbal Chalá aseveró: “En lo personal fue un año muy complicado, con muchas lesiones. No fue un buen año para mí”.

“Tenía muchas expectativas de muchas cosas, pero lastimosamente no llegaron. Ahora a pensar en el 2026 y hacer las cosas de la mejor manera”, añadió el jugador de 29 años que está para llegar a Olimpia para reemplazar a Alexis Cantero.

En la temporada que se avecina, el ecuatoriano desea “tratar de reivindicarme, no fue un año fácil para mí. Muchas cosas dentro y fuera de la cancha que no me permitieron estar el 100%”. Además de las lesiones, la falta de pago fue algo que afectó su rendimiento.

“Un equipo como Barcelona no tiene que pasar. Hay temas a recalcar, temas a aclarar. Es un tema más de la dirigencia, nosotros siempre estuvimos predispuestos para hacer las cosas de la mejor manera”, sentenció el futbolista.